Про це повідомляють російські пропагандисти. Зазначили, що Бут вступив до Ліберально-демократичної партії Росії.

До теми Віктор Бут – чи не найбільший носій таємниць Кремля за межами Росії: які секрети він знає

Партія окупантів ЛДПР нещодавно відкрила своє представництво у псевдореспубілці.

Що відомо про Віктора Бута

Росіянина ув'язнили у Сполучених Штатах на 25 років за підготовку вбивства громадян США та продаж зброї Революційним збройним силам Колумбії (FARC). Останні є марксистсько-ленінським партизанським угрупованням, яке влаштувало повстання в Колумбії.

Проте 8 грудня "збройний барон" Бут повернувся на батьківщину. Його обміняли на американську спортсменку Бріттні Грайнер. Дівчина привезла до Росії гашишну олію для вейпу, яку вживала лише за рекомендацією лікарів. Окупанти ув'язнили її за перевезення наркотиків.

Бут є колишнім радянським військовим, який мав стосунки з Талібаном та Аль-Каїдою у 1990 роках. Крім цього, росіянин співпрацював із лівійським диктатором Муаммаром Каддафі. Бута звинувачували й у торгівлі людьми в Ліберії.

Віктор Бут протягом багатьох років був ворогом номер один у міжнародному обігу зброї, озброюючи одні з найжорстокіших конфліктів в усьому світі, – сказала прокурорка США під час винесення Буту вироку у Нью-Йорку у 2012 році.

Зауважте! Росія ув'язнила ще одного американця Пола Вілана, якого звинуватили у шпигунстві у 2018 році та засудили до 16 років. Окупанти погодилися обміняти лише Бріттні Грайнер.

Чому Росія повернула Бута додому