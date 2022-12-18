Об этом сообщают российские пропагандисты. Бут вступил в Либерально-демократическую партию России.

К теме Виктор Бут – едва ли не самый большой носитель тайн Кремля за пределами России: какие секреты он знает

Партия оккупантов ЛДПР недавно открыла свое представительство в псевдореспублике.

Что известно о Викторе Буте

Россиянина заключили в тюрьму в Соединенных Штатах на 25 лет за подготовку убийства граждан США и продажу оружия Революционным вооруженным силам Колумбии (FARC). Последние являются марксистско-ленинской партизанской группировкой, устроившей восстание в Колумбии.

Однако 8 декабря "оружейный барон" Бут вернулся на родину. Его обменяли на американскую спортсменку Бриттни Грайнер. Девушка привезла в Россию гашишное масло для вейпа, которое употребляло только по рекомендации врачей. Оккупанты заключили ее в тюрьму за перевозку наркотиков.

Бут является бывшим советским военным, общавшимся с Талибаном и Аль-Каидой в 1990 годах. Кроме этого, россиянин сотрудничал с ливийским диктатором Муаммаром Каддафи. Бута обвиняли и в торговле людьми в Либерии.

Виктор Бут в течение многих лет был врагом номер один в международном обращении оружия, вооружая одни из самых жестоких конфликтов во всем мире, – сказала прокурор США во время вынесения Бута приговора в Нью-Йорке в 2012 году.

Примите во внимание! Россия заключила в тюрьму еще одного американца Пола Вилана, которого обвинили в шпионаже в 2018 году и приговорили к 16 годам. Оккупанты согласились обменять только Бриттни Грайнер.

Почему Россия вернула Бута домой