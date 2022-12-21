В частности, войска Украины смогут намного быстрее двигаться, чем несколько недель назад. Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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Боевые действия на линии фронта ускорятся

Поэтому украинская армия готовится к активным наступательным действиям на Востоке Украины, а потому к Новому году следует ожидать хороших новостей от ВСУ. Однако на каких направлениях – глава ОВА не рассказал, лишь спрогнозировал активные контрнаступательные действия.

Сейчас Вооруженные силы Украины смогут действовать более активно. Наши войска смогут намного быстрее двигаться, чем несколько недель назад. Не стоит уточнять направления, где именно следует ожидать активных действий украинской армии. Однако к Новому году следует ожидать хороших подарков от Вооруженных сил Украины,

– рассказал Сергей Гайдай.

Хорошие новости из Кременной

Отметим, что ранее Сергей Гайдай анонсировал также хорошие новости к Новому году и из Кременной. По его словам, военные Украины находятся в нескольких километрах от этого населенного пункта. Он выразил надежду, что вскоре можно будет говорить о том, что оттуда удалось выбить врага.

Наши войска в нескольких километрах от Кременной. Надеюсь, к Новому году еще будут новости о деоккупации населенных пунктов региона,

– рассказал он.

Однако при этом враг Украины также не собирается складывать оружие. Напротив, по данным главы Луганской ОВА, оккупанты изо всех сил будут пытаться защитить позиции, занятые ими ранее.

Что происходит на Луганском направлении