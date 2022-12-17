Об этом для 24 канала рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Он отметил, что украинские военные делают все, учитывают погодные условия, силы и средства.

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"Для россиян важно удержать этот регион. В общем, они хотят кардинально перехватить инициативу на Востоке. Однако это отражается на сотнях убитых на восточном фронте. Бывает, что за день могут потерять батальон. Это очень много", – отметил спикер.

Умирают в промышленных масштабах

По словам Череватого, у Украины более образованный личный состав, более подготовленные командиры. Однако Россия имеет большое количество войск и техники.

Главные 2 достижения – это то, что мы не даем россиянам прорывать фронт (если фронт ломается, идет каскадный обвал) и уничтожаем промышленными масштабами личный состав и технику. Это постоянно подтачивает их силы, – сказал спикер.

Он отметил, что новые мобилизованные россияне лучше обучены, чем те, которые приходили в сентябре. Однако это не те профессиональные войска, которые были в феврале.

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Россияне теряют время

Череватый рассказал, что в лучшем случае российские военные – это старая советская школа, а в худшем – необученные молодые командиры. Он подчеркнул, что ВСУ численно никогда не имели преимущества над оккупантами, но выиграли множество битв.

"Наши руководители реагируют на обстоятельства и сами решают, как действовать. Россияне же ждут, когда самый старший руководитель что-то решит и все спустится вниз. Это занимает время. Они попадают под обстрел, теряют инициативу и, как правило, проигрывают", – добавил Череватый.

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