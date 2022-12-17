О достижениях на дипломатическом и военном фронте, а также об общей ситуации в стране – читайте в материале 24 канала.

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05:30 Политолог Андреас Умланд объяснил, что заставит Германию предоставить Украине танки Leopard. По его словам, страна не хочет быть первой. Поэтому она будет ждать шага другого западного государства. Не сложно понять, что говорится о США. И как только США предоставят нам свои танки, соответствующее решение вынесет также Германия.

02:53 Этой ночью у "Бавовнятка" было самое настоящее турне. Оно посетило оккупированный Крым, Белгород, а также Курск. Всюду раздались взрывы.

02:08 Стало известно, что в больнице скончались еще двое правоохранителей из Херсона. Их автомобиль взорвался на вражеской мине 7 декабря. Тогда говорилось о 4 погибших, теперь же количество жертв возросло до 6 человек.

00:53 Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Они обсудили санкции против России, а также новую помощь нашему государству в восстановлении энергетической инфраструктуры.

00:33 Военный эксперт Роман Свитан предположил, на каких направлениях враг может совершить новое большое вторжение. По его словам, россияне могут строить планы о продвижении в сторону Херсона и к Одессе и на Север. А из Беларуси – в направлении Киева и Севера. Он не исключает движения по всему периметру границы с выходом на Чернигов, Сумы, а также Харьков.

00:07 Стало известно, что Хорватия не желает помогать ЕС в подготовке украинских военных. И хотя за участие в программе проголосовали 97 депутатов хорватского парламента, этого оказалось недостаточно. В том числе и потому, что накануне президент Зоран Миланович, обладающий пророссийскими взглядами, выступил против соответствующей инициативы.