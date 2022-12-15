Соответствующую информацию сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов. Об этом он рассказал на брифинге 15 декабря, пишет 24 канал.
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Какая ситуация в Луганской области
Установлено, что по результатам поражения противника в больницы Луганска в течение первого и второго декабря доставлено почти 500 раненых (оккупантов – 24 канал),
– рассказал Алексей Громов.
По его данным, большинство раненых – вагнеровцы. Более того, по данным нашего Генштаба, по состоянию на 4 декабря, в больницах на временно оккупированных территориях находилось более 3 тысяч 600 раненых оккупантов из так называемого спецконтингента.
"Несмотря на большие потери противника в личном составе, он пытается выполнить задачи по блокированию и взятию под контроль Бахмута", – заверил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ.
Кроме того, по его данным, противник:
- вел наступательные действия в районах населенных пунктов Яковлевка, Соледарь, Бахмут, Опитне, Клещиевка, Озеряновка, Майорск;
- активно применяет подразделения частной военной компании "Вагнер", которые в основном состоят из бывших заключённых.
Кратко о ситуации в Луганской области
- Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что Вооруженные Силы Украины продвигаются возле Сватового и Кременной. Однако успехи нашим военным даются с трудом.
- 15 декабря врагам подвезли хлопок в оккупированную Кадеевку Луганской области. Известно, что попадание было в склад с боекомплектом, поэтому там еще долго детонировали вражеские снаряды.
- Более того, представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал, что россияне не разгружают снаряды ближе 100 километров от фронта. Ведь украинские военные продолжают контролировать трассу Сватово – Кременная. Так что враги не могут возить ею что-то важное.