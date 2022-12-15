Відповідну інформацію повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов. Про це він розповів на брифінгу 15 грудня, пише 24 канал.

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Яка ситуація на Луганщині

Встановлено, що за результатами ураження противника до лікарень міста Луганськ впродовж першого та другого грудня доставлено майже 500 поранених (окупантів – 24 канал),

– розповів Олексій Громов.

За його даними, більшість поранених – вагнерівці. Ба більше, за даними нашого Генштабу, станом на 4 грудня, в лікарнях на тимчасово окупованих територіях перебувало понад 3 тисячі 600 поранених окупантів із так званого спецконтингенту.

"Попри великі втрати противника в особовому складі, він намагається виконати завдання щодо блокування та взяття під контроль Бахмута", – запевнив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ.

Окрім того, за його даними, противник:

вів наступальні дії в районах населених пунктів Яковлівка, Соледар, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Озерянівка, Майорськ;

активно застосовує підрозділи приватної військової компанії "Вагнер", які в основному складаються з колишніх ув'язнених.

Коротко про ситуацію на Луганщині