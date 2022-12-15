Відповідну інформацію повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов. Про це він розповів на брифінгу 15 грудня, пише 24 канал.
Читайте також Свіжу "бавовну" підвезли до окупованої Кадіївки: яскраво здетонував склад з боєприпасами
Яка ситуація на Луганщині
Встановлено, що за результатами ураження противника до лікарень міста Луганськ впродовж першого та другого грудня доставлено майже 500 поранених (окупантів – 24 канал),
– розповів Олексій Громов.
За його даними, більшість поранених – вагнерівці. Ба більше, за даними нашого Генштабу, станом на 4 грудня, в лікарнях на тимчасово окупованих територіях перебувало понад 3 тисячі 600 поранених окупантів із так званого спецконтингенту.
"Попри великі втрати противника в особовому складі, він намагається виконати завдання щодо блокування та взяття під контроль Бахмута", – запевнив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ.
Окрім того, за його даними, противник:
- вів наступальні дії в районах населених пунктів Яковлівка, Соледар, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Озерянівка, Майорськ;
- активно застосовує підрозділи приватної військової компанії "Вагнер", які в основному складаються з колишніх ув'язнених.
Коротко про ситуацію на Луганщині
- Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що Збройні Сили України просуваються біля Сватового та Кремінної. Проте успіхи нашим військовим даються важко.
- 15 грудня ворогам підвезли бавовну до окупованої Кадіївки Луганської області. Відомо, що влучання було в склад з боєкомплектом, тому там ще довго детонували ворожі снаряди.
- Ба більше, речник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів, що росіяни не розвантажують снаряди ближче ніж 100 кілометрів від фронту. Адже українські військові й далі контролюють трасу Сватове – Кремінна. Тож вороги не можуть возити нею щось важливе.