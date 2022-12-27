Про це на своєму YouTube-каналі розповів український військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 канал. Мовиться про великі жертви серед військового керівництва Росії.

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Зараз російське військове керівництво розв'язує питання оборони, повідомив Жданов. Військові сили Росії будуть переходити до стратегічної оборони, адже в них просто не лишається виходу. Вони вичерпали весь свій потенціал для наступу.

Їм потрібна стратегічна оборона для того, щоб хоч якось знизити інтенсивність бойових дій з нашого боку,

— додав військовий експерт.

Знищення штабу окупантів на Херсонщині: дивитись відео

Нарада закінчилась обстрілом

26 грудня 2022 року на лівому березі Херсонщини командування південного військового округу збройних сил Росії проводило нараду. Вона проходила в штабі окупантів в районі військового пункту Забарине.

Ця виїзна колегія, пропускає Жданов, була присвячена питанням організації оборони лівого берега. Там були присутні офіцери Генерального штабу російських збройних сил.

Однак наша розвідка спрацювала чудово. І в результаті ця нарада не закінчилася добром,

— зазначив Жданов.

Військовий експерт повідомив, що Збройні Сили України накрили нараду та всіх її присутніх артилерійським обстрілом.

На 27 грудня є дані, що тільки поранених там понад 70 осіб зі складу старших і вищих офіцерів. Кількість загиблих досі уточнюється.

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