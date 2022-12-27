Про це на своєму YouTube-каналі розповів український військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 канал. Мовиться про великі жертви серед військового керівництва Росії.
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Їм потрібна стратегічна оборона для того, щоб хоч якось знизити інтенсивність бойових дій з нашого боку,
— додав військовий експерт.
Знищення штабу окупантів на Херсонщині: дивитись відео
Нарада закінчилась обстрілом
26 грудня 2022 року на лівому березі Херсонщини командування південного військового округу збройних сил Росії проводило нараду. Вона проходила в штабі окупантів в районі військового пункту Забарине.
Ця виїзна колегія, пропускає Жданов, була присвячена питанням організації оборони лівого берега. Там були присутні офіцери Генерального штабу російських збройних сил.
Однак наша розвідка спрацювала чудово. І в результаті ця нарада не закінчилася добром,
— зазначив Жданов.
Військовий експерт повідомив, що Збройні Сили України накрили нараду та всіх її присутніх артилерійським обстрілом.
На 27 грудня є дані, що тільки поранених там понад 70 осіб зі складу старших і вищих офіцерів. Кількість загиблих досі уточнюється.
Останні новини з Херсонського напрямку
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