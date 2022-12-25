Про це 24 каналу розповів директор воєнного департаменту фонду "Повернись живим" Андрій Римарук. Раніше повідомлялось про те, що Литва передасть Україні військової допомоги на 40 мільйонів євро у 2023 році.
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Головні завдання фонду
Римарук зазначив, що суспільство довіряє фонду кошти, й мотиваційною історією в цьому плані є одна бабуся, якій за 80 років і вона вже третій рік поспіль щомісяця носить до фонду по 1 тисячі гривень зі своєї пенсії. Фонд буде працювати над тими проєктами, які відповідають філософії фонду. У першу чергу зберегти й урятувати якнайбільше життів наших військових, а також нанести максимальне вогневе ураження ворогу.
Якщо подивитись на всі проєкти "Повернись живим", ми не можемо, звісно, їх точно виміряти і сказати максимальну точну цифру, однак усі проєкти в тій чи іншій мірі змінюють чи переломлюють хід війни,
– зауважив директор воєнного департаменту фонду "Повернись живим".
Римарук розкрив таємницю, як "Повернись живим" долучився до контрнаступу на Харківщині: дивіться відео
Контрнаступи на Харківщині й Півдні
Він навів 2 приклади того, як фонд долучився до контрнаступів на Харківщині й на Півдні. За 2 – 3 тижні до контрнаступу на Харківщині бійці з цього напрямку пройшли навчання в інструкторів фонду, які працювали з ними на місцевості. Крім того, бригади отримали все, що вони хотіли.
"Якщо командир бригади говорив, що треба 100 дронів – ось, будь ласка. Якщо 50 тепловізорів – ось тобі ще 50 тепловізорів. Така сама робота проводилась і на Південному напрямку, і як бачимо результат, наші підрозділи зробили титанічну роботу не без допомоги українського суспільства через фонд "Повернись живим", – наголосив Римарук.
Військова допомога Україні: останні новини
- Володимир Зеленський натякнув, що привіз зі Сполучених Штатів хороші новини, які допоможуть військовим і на Бахмуті, і на Півдні, і на інших ділянках фронту. Найімовірніше, йдеться про комплексні рішення, які посилять ЗСУ у перспективі.
- Сполучені Штати таки передали Україні довгоочікувану батарею ЗРК Patriot. Це важливе політичне рішення, однак потрібно дочекатися, коли їх використають в бою.
- Новий пакет військової допомоги Україні від США став одним із найбільших за час російсько-української війни. Зокрема до нього увійшов ЗРК Patriot, щоправда, лише одна батарея.