Про це 24 каналу розповів директор воєнного департаменту фонду "Повернись живим" Андрій Римарук. Раніше повідомлялось про те, що Литва передасть Україні військової допомоги на 40 мільйонів євро у 2023 році.

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Головні завдання фонду

Римарук зазначив, що суспільство довіряє фонду кошти, й мотиваційною історією в цьому плані є одна бабуся, якій за 80 років і вона вже третій рік поспіль щомісяця носить до фонду по 1 тисячі гривень зі своєї пенсії. Фонд буде працювати над тими проєктами, які відповідають філософії фонду. У першу чергу зберегти й урятувати якнайбільше життів наших військових, а також нанести максимальне вогневе ураження ворогу.

Якщо подивитись на всі проєкти "Повернись живим", ми не можемо, звісно, їх точно виміряти і сказати максимальну точну цифру, однак усі проєкти в тій чи іншій мірі змінюють чи переломлюють хід війни,

– зауважив директор воєнного департаменту фонду "Повернись живим".

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Контрнаступи на Харківщині й Півдні

Він навів 2 приклади того, як фонд долучився до контрнаступів на Харківщині й на Півдні. За 2 – 3 тижні до контрнаступу на Харківщині бійці з цього напрямку пройшли навчання в інструкторів фонду, які працювали з ними на місцевості. Крім того, бригади отримали все, що вони хотіли.

"Якщо командир бригади говорив, що треба 100 дронів – ось, будь ласка. Якщо 50 тепловізорів – ось тобі ще 50 тепловізорів. Така сама робота проводилась і на Південному напрямку, і як бачимо результат, наші підрозділи зробили титанічну роботу не без допомоги українського суспільства через фонд "Повернись живим", – наголосив Римарук.

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