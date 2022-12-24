Про це для 24 каналу сказав керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко.

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"Візит важливий і символічний, бо це перше закордонне відрядження з 24 лютого до США, які є нашим основним партнером, не применшуючи ролі інших наших друзів. Візит важливий, бо був виступ у Конгресі й сказані правильно речі", – сказав Мусієнко.

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Питання зброї

За словами Мусієнка, візит з практичної точки зору мав 2 наслідки. Перший – це зброя і заява про повну підтримку від США.

За словами експерта, є питання деталізації озброєння і того, що в пакетах допомоги немає ракет ATACMS. Також немає танків та літаків, які нам потрібні, але Мусієнко вважає, що це питання не зняли остаточно з порядку денного. Він зазначив, що також важливе надання системи Patriot.

Звичайно, однієї батареї недостатньо, щоб захистити весь повітряний простір України, але це прецедент і приклад іншим союзникам, що до України високий рівень довіри. Якщо передають таку зброю, то будь-які питання про ризики її втрати знімаються, – пояснив експерт.

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Мусієнко додав, що другий практичний момент цього візиту знімає будь-які маніпуляції, які з'явилися через розмови, що після звільнення частини Херсонщини, з Росією треба сідати за стіл перемовин. На думку експерта, США це все відкинули.

"Нещодавно була заява державного секретаря США Блінкена. Він поінформував країни G7 про обставини України та параметри миру, які вона готова прийняти. Україна наполягає на кордонах 1991 року. Не потрібно аргументувати й пояснювати, чому", – розповів Мусієнко.

Як зазначив експерт, немає варіантів, що Україна погодиться на збереження Росією будь-яких окупованих територій з моменту повномасштабного вторгнення.

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