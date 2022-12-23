Про це Володимир Зеленський заявив на Конференції послів України. Однак для таких поїздок є важливі умови.

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За яких умов Зеленський поїде за кордон ще раз

Володимир Зеленський відзначив, що через повномасштабну війну він не має можливості здійснювати закордонні візити так, як це було колись. То ж довелося змінювати формати та підходи. Однак президент зауважив, що не відмовляється від закордонних візитів, якщо вони потенційно можуть мати таке ж важливе, стратегічне наповнення, як візит до США.

Глава держави наголосив, що готовий здійснювати закордонні візити, якщо від цього залежатимуть ЗСУ та всі Сили оборони, а країна-партнер проявить готовність брати участь у реалізації української "Формули миру".

Якщо якийсь візит потенційно може мати таке ж важливе, важливе, стратегічне наповнення, як мій візит зараз до США, якщо від результатів візиту прямо залежатимуть наші Збройні сили, всі наші Сили оборони, якщо той чи інший наш партнер готовий брати на себе лідерство у реалізації української "Формули миру", якщо можуть бути визначені кроки для прискорення нашої перемоги – то як виняток із загальної практики воєнного часу можуть бути мої переговори ось так, на особистому рівні,

– заявив Зеленський.

Візит Зеленського до США: головне

21 грудня президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона з офіційним візитом. Український президент потягом прибув до польського міста Перемишль, а звідти автомобілями до Жешува, де українська делегація сіла у літак ВПС США. Його супроводжував літак-розвідник НАТО та американський винищувач.

Український президент зустрівся з американським лідером Джо Байденом. Того ж дня Вашингтон оголосив про масштабну військову допомогу Україні на майже 2 мільярди доларів. Зокрема, нашій державі надають ЗРК Patriot.

Після зустрічі з Байденом, Зеленський вирушив до Конгресу, де виступив перед американськими сенаторами, конгресменами, міністрами та українською діаспорою. Президент передав Конгресу прапор України від захисників Бахмута, а у відповідь отримав американський прапор.

Одразу ж після виступу президент вирушив до Києва. Дорогою до України глава держави також зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою.