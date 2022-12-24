Об этом для 24 канала сказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко.

К теме Карты, деньги, батарея Patriot: как Зеленский объединил Конгресс и почему наступает новый этап войны

"Визит важен и символично, потому что это первая заграничная командировка с 24 февраля в США, которие являются нашим основным партнером, не умаляя роли других наших друзей. Визит важен, потому что было выступление в Конгрессе и сказаны правильно вещи", – сказал Мусиенко.

Обратите внимание – Мусиенко о визите Зеленского в США: смотрите видео

Вопрос оружия

По словам Мусиенко, визит с практической точки зрения имел 2 последствия. Первое – это оружие и заявление о полной поддержке от США.

По словам эксперта, есть вопросы детализации вооружения и того, что в пакетах помощи нет ракет ATACMS. Также нет танков и самолетов, которые нам нужны, но Мусиенко считает, что этот вопрос не был снят окончательно с повестки дня. Он отметил, что также важно предоставление системы Patriot.

Конечно, одной батареи недостаточно, чтобы защитить все воздушное пространство Украины, но это прецедент и пример другим союзникам, что к Украине высок уровень доверия. Если передают такое оружие, то любые вопросы о рисках его потери снимаются, – объяснил эксперт.

Понимают позицию Украины по переговорам

Мусиенко добавил, что второй практический момент этого визита снимает любые манипуляции, появившиеся из-за разговоров, что после освобождения части Херсонщины с Россией нужно садиться за стол переговоров. По мнению эксперта, США это все отвергли.

"Недавно было заявление государственного секретаря США Блинкена. Он проинформировал страны G7 об обстоятельствах Украины и параметрах мира, которые она готова принять. Украина настаивает на границах 1991 года. Не нужно аргументов, почему", – рассказал Мусиенко.

Как отметил эксперт, нет вариантов, что Украина согласится на сохранение Россией каких-либо оккупированных территорий с момента полномасштабного вторжения.

Может Зеленский совершить другие зарубежные визиты