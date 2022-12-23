Однак, варто розуміти, що ще у жовтні отримання Україною цих систем здавалося чимось фантастичним, тож передача навіть однієї батареї – це вже дуже великий крок. Про це 24 каналу розказав військовий експерт Петро Черник.

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Як Україні допоможе Patriot

За його словами, зброї, звичайно, багато не буває, але батарея Patriot, якщо йти за вищою планкою, – це 32 ракети. Це доволі багато, а якщо зважати на те, що Patriot буде замкнуто у мережу вже наявних у нас апаратів – IRIS-T, MIM-23 Hawk, NASAMS – виходить потужна система з сумарним залпом понад 100 ракет. А, до прикладу, остання атака росіян нарахувала близько 60 ракет.

І пам'ятаймо найголовніше – навіть якщо всі установки світу привезти на територію України, то вони не закриють небо на 100 відсотків. Тож чуємо ревіння "мопеда" чи роботу ППО – обов'язково дбаємо про свою безпеку,

– наголосив Черник.

Найважливіше – не Patriot

Утім, як зауважив військовий експерт, у новому пакеті допомоги від США є ще декілька унікальних пунктів, наприклад, комплект JDAM з керованими бомбами GBU-31 і GBU-38. Вони мають важкі бойові частини від 230 до 910 кілограмів, але їхня унікальність полягає в тому, що коли бомба виходить з літака, вона стає у планерне положення, і може завдавати абсолютного удару, знайти ціль на відстані до 28 кілометрів.

"Вона має інерційне наведення, противник приречений", – наголосив Черник.

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Крім того, США нададуть Україні ще й ракети HARM, а також величезну кількість снарядів до РСЗВ, артилерії та танків. Це означає, що ті 400 танків, які росіяни залишили для ЗСУ під час свого "від'ємного наступу" разом із 1500 трофейних артилерійських установок запрацюють на повну силу. А це – 4 танкових полки та 2 повноцінні артилерійські бригади.

"Ось це насправді головні лінійки, а не тільки Patriot, і це є ознакою дуже серйозного нарощування нашого бойового кулака", – підсумував Черник.

Передача Patriot Україні