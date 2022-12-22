Про це 24 каналу розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, ці системи не можна назвати аналогічними. Хоч вони й розроблялися приблизно в один і той самий час, але пішли різними шляхами після модернізації.

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Яка різниця між обома системами

Як пояснив Світан, С-300 доробили до системи С-400, яка перебуває на озброєнні в Росії. Там вдосконалили способи виявлення та перехоплення швидкісних повітряних цілей. Але в основному установка зосереджена на літаки, крилаті ракети тощо. Крім того, локатор С-400 "бачить" на відстань до 600 кілометрів.

Натомість Patriot "бачить" та перехоплює ціль на відстані щонайбільше 180 кілометрів. Однак остання модернізація Patriot призначена для перехоплення саме балістичних ракет. Крім того, Patriot "зав'язаний" на супутникове стеження. Супутник виявляє старт балістичної ракети, йде вирахування траєкторії і передача даних в систему управління Patriot.

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Базове формування Patriot – це батарея. Від 4 до 8 пускових. Вони мають в основному і локатор, і систему управління, і командний пункт, і автономне джерело живлення,

– зазначив Світан.

Натомість С-300 та С-400 – це рівень дивізіону. Ці установки зав'язані на систему управління та локатори. Patriot у цьому сенсі є більш автономним.

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