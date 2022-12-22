Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, эти системы нельзя назвать аналогичными. Хотя они и разрабатывались примерно в одно и то же время, но пошли по разным путям после модернизации.

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Какая разница между обеими системами

Как объяснил Свитан, С-300 был доработан до системы С-400, находящейся на вооружении в России. Там усовершенствовали способы обнаружения и перехвата скоростных воздушных целей. Но в основном установка сосредоточена на самолетах, крылатых ракетах и т.д. Кроме того, локатор С-400 видит на расстояние до 600 километров.

Patriot "видит" и перехватывает цель на расстоянии максимум 180 километров. Однако последняя модернизация Patriot предназначена для перехвата именно баллистических ракет. Кроме того, Patriot "завязан" на спутниковую слежку. Спутник обнаруживает старт баллистической ракеты, идет вычитание траектории и передача данных в систему управления Patriot.

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Базовая формация Patriot – это батарея. От 4 до 8 пусковых. У них есть в основном и локатор, и система управления, и командный пункт, и автономный источник питания,

– отметил Свитан.

С-300 и С-400 – это уровень дивизиона. Эти установки связаны с системой управления и локаторами. Patriot в этом смысле является более автономным.

Украина получит Patriot от США