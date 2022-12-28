Таким чином Чаплинка вже встигла стати другою Чорнобаївкою. Про це 24 каналу розказав херсонський активіст Володимир Молчанов.

Зверніть увагу Нарада керівництва закінчилась обстрілом: Жданов розкрив подробиці удару по штабу росіян

Чому окупанти уподобали Чаплинку

Він пояснив, що у Чаплинці, як і в багатьох населених пунктах лівобережної Херсонщини, є невеличкий аеродром. Він залишився з тих часів, коли, окрім Каховської греблі, ще не було мостів, і сполучення між двома частинами області часто здійснювалося лише за допомогою малої авіації.

Тобто ці аеродроми неможливо застосувати для серйозної авіації, але цілком можна для гелікоптерів – для них згодиться будь-який майданчик. І власне росіяни з цією метою і використовують Чаплинку.

Спочатку тутешній аеродром був для них аеродромом підскоку, особливо після того, як в Чорнобаївці їм стало небезпечно сідати, але поступово окупанти почали використовувати все, що є довкола, для своїх складів. Це робили вже не лише для забезпечення авіації, а й для забезпечення будь-яких інших частин.

При цьому, за словами Молчанова, у Чаплинки немає жодних особливих переваг – вона не розташована на залізниці чи на перетині якихось шляхів сполучення. Тут є харчова промисловість, наприклад, сирзавод, є певна частина ремонтних майстерень, які також використовують росіяни, а також телерадіовежа.

Вона, до слова, була добудована за величезні кошти вже після 2014 року для того, щоб мовити на окупований Крим. Утім, кілька років своїх функцій ця вежа не виконувала, навпаки у Чаплинці нерідко можна було впіймати сигнал окупаційного радіо з Сімферополя.

Володимир Молчанов розповів, як росіяни облаштувалися у Чаплинці: дивіться відео

Під прицілом ЗСУ

Зараз ці місця – район телевежі та район аеродрому – стали серйозними цілями для ЗСУ, а разом із тим – новими Чорнобаївками. Українські військові постійно туди гатять, при чому саме з HIMARS, оскільки ніщо інше на таку відстань не долітає. Мова йде про понад 40 кілометрів від найближчих українських позицій.

Попри це, росіяни вважають Чаплинку частиною свого недоторканого для нашої артилерії "південного поясу" від Залізного Порту до Генічеська. А тому там вони зосередили багато цивільних структур, необхідних для експлуатації окупованої території. Там є і росгвардія, і ФСБ, і російські пенсійні фонди, банківські відділення, податкова інспекція тощо.

Важливо й те, що Чаплинка розташована у географічному центрі тимчасово підконтрольної росіянам території, цього південного поясу. Завдяки цьому, попри не дуже розвинену дорожню мережу, вони можуть використовувати її як такий собі перевалковий хаб для вантажів, які доставляються з Криму через Перекоп.

Та й загалом Чаплинка – дуже комфортне містечко, щоб там розміщуватися. Як ми бачимо, російські генерали полюбляють не тільки комфорт, але і щоб навколо була природа гарна, тому я думаю, що це не останнє ураження саме в цьому містечку по російських військах,

– підкреслив Молчанов.

ЗСУ потужно працюють по окупантах