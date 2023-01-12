Про це 12 січня розповів очільник Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

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"На Херсонщині росіяни продовжують воювати з мирними людьми! Кілька годин тому російські окупанти атакували селище Янтарне, що поблизу Херсона. Ворожий снаряд влучив в житловий будинок", – написав керівник ОВА.

Росіяни вбили чоловіка

Янушевич зазначив, що на місці ворожого влучання від отриманих поранень загинув 27-річний чоловік. Крім цього, поранення отримала 47-річна жінка. Наразі її госпіталізували з уламковими пораненням. Лікарі надають всю необхідну допомогу.

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