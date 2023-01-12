Подробную информацию о происходящем на фронте и в тылу читайте в материале 24 Канала.

Обратите внимание Зеленский во Львове и бои за Соледар: хронология 322 дня войны

04:18 Стало известно, что ночью оккупанты цинично обстреляли Запорожье. Об этом рассказал секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев. По его словам, пострадали объекты инфраструктуры. Вспыхнул пожар на месте попадания. Кроме того, повреждения получили дома. К счастью, обошлось без пострадавших. На месте прилета работают соответствующие службы.

03:16 Поздним вечером в Белгороде сработал российский беспилотник. Дрон стал причиной обесточивания части области. На месте обнаружили обломок, похожий на часть ракеты КАБ-20, способную переносить российский БпЛА "Орион".

02:22 В Авдеевке от сердечного приступа скончалась 6-летняя Элли. Случилось это 11 января. Известно, что из-за постоянных обстрелов девочка была вынуждена жить в подвале вместе со своей бабушкой и дедушкой.

01:46 В Maxar показали спутниковые снимки из Бахмута и Соледара. От этих двух городов в Донецкой области, где идут ожесточенные бои, остались руины.



Соледар в августе 2022 и в январе 2023 года / Фото Maxar



Соледар в августе 2022 и в январе 2023 года / Фото Maxar



Свежий спутниковый снимок Бахмута / Фото Maxar

00:24 Великобритания передает Украине ЗРК Stormer, оснащенные ракетами Starstreak. Предполагается, что таких бронированных систем противовоздушной обороны нам передадут 200 единиц.

Украина получит ЗРК Stormer от Британии: смотрите видео