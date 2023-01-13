Автобусна база зазнала обстрілів вночі. Там були припарковані комунальні маршрутні таксі.

До теми Росіяни атакували селище біля Херсона: снаряд влучив у будинок, чоловік загинув на місці

Які наслідки обстрілів

Як зазначають, через обстріл пошкоджень зазнали 16 автобусів, також понівечені легкові автівки, склади та будівля для охорони.

За попередньою інформацією, один з охоронців отримав поранення. Крім того, уламки снарядів завдали шкоди електромережі.

Наразі на місці інциденту працюють медики, поліція та рятувальники. Бригади енергетиків відновлюють електроживлення.

Наслідки обстрілу автобусного парку в Херсоні: дивіться відео

Росіяни обстрілюють Херсон: останні новини