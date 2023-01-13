Автобусна база зазнала обстрілів вночі. Там були припарковані комунальні маршрутні таксі.
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Які наслідки обстрілів
Як зазначають, через обстріл пошкоджень зазнали 16 автобусів, також понівечені легкові автівки, склади та будівля для охорони.
За попередньою інформацією, один з охоронців отримав поранення. Крім того, уламки снарядів завдали шкоди електромережі.
Наразі на місці інциденту працюють медики, поліція та рятувальники. Бригади енергетиків відновлюють електроживлення.
Наслідки обстрілу автобусного парку в Херсоні: дивіться відео
Росіяни обстрілюють Херсон: останні новини
- 10 січня загарбники завдали удару по пологовому будинку в Херсоні. Під час обстрілу в приміщенні пологового перебувала породілля з немовлям. Крім того, працівниця медзакладу отримала серйозне поранення.
- Цього ж дня у Херсоні під вікнами п'ятиповерхівки розірвався ворожий снаряд. На жаль, одна людина отримала поранення. Перед будинком утворилася величезна вирва.
- 9 січня ворожий снаряд упав на перехресті житлового кварталу у Херсоні. Внаслідок влучання снаряда спалахнула пожежа в житловому будинку. У результаті атаки загинула одна людина.
- 6 січня росіяни поцілили у пожежну частину в Херсоні. Пошкоджень зазнали машини, які допомагають у ліквідації пожеж, спричинених загарбниками. Саме тому окупанти вже вдруге атакували частину пожежної охорони. Внаслідок влучання загинув один працівник ДСНС.