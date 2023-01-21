Глава Херсонської ОВА Ярослав Янушевич повідомив, що російські бойовики за минулу добу здійснили 36 обстрілів території Херсонської області. Про це пише 24 Канал.
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Російська армія тероризую мирне населення
Сам Херсон російські окупанти обстріляли 11 разів. "Вели вогонь по житлових кварталах міста", – уточнив Янушевич. Унаслідок чого пошкоджені будинки містян.
Також він зазначив, що минулої доби 4 мешканці Херсонщини дістали поранення різного ступеня тяжкості. Двоє людей підірвалися на російській міні, серед них 16-річний хлопець. Двоє поранені через удари російської армії, серед них хлопець 15 років.
У місцевих телеграм канал показали наслідки влучань. На фото та відео видно, що в одному з житлових будинків утворилася діра.
Наслідки чергового обстрілу Росії / Фото місцевих телеграм-каналів
Вирва від чергового обстрілу загарбників / Фото місцевих телеграм-каналів
Окупанти постійно обстрілюють Херсон
- За інформацією Херсонської ОВА, 19 січня російські загарбники 90 разів обстріляли Херсонщину. Мирні населені пункти області атакували з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків та БПЛА.
- Херсон російська армія обстріляла 19 разів. Знову ж таки, ворожі снаряди влучили у житлові будинки. 19 січня через російську агресію загинула 1 людина, 3 жителі Херсонщини дістали поранення різного ступеня тяжкості.
- У Генштабі ЗСУ повідомили, що на окупованій частині Херсонщини росіяни продовжують тероризувати мирне населення. Вони перевіряють телефони цивільних. Трьох людей вже затримали та вивезли в невідомому напрямку.
- Окрім цього, 2 тисячі дітей, яких росіяни вивезли з санаторіїв Херсонської області в Крим, зникли з поля зору в середині грудня. Їхня доля досі невідома.