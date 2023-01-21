Глава Херсонської ОВА Ярослав Янушевич повідомив, що російські бойовики за минулу добу здійснили 36 обстрілів території Херсонської області. Про це пише 24 Канал.

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Російська армія тероризую мирне населення

Сам Херсон російські окупанти обстріляли 11 разів. "Вели вогонь по житлових кварталах міста", – уточнив Янушевич. Унаслідок чого пошкоджені будинки містян.

Також він зазначив, що минулої доби 4 мешканці Херсонщини дістали поранення різного ступеня тяжкості. Двоє людей підірвалися на російській міні, серед них 16-річний хлопець. Двоє поранені через удари російської армії, серед них хлопець 15 років.

У місцевих телеграм канал показали наслідки влучань. На фото та відео видно, що в одному з житлових будинків утворилася діра.



Наслідки чергового обстрілу Росії / Фото місцевих телеграм-каналів



Вирва від чергового обстрілу загарбників / Фото місцевих телеграм-каналів

Окупанти постійно обстрілюють Херсон