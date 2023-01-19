Россию раздражает успешный экспорт украинского зерна
В сентябре 2022 года он составлял в среднем 5,9 судна в день, в октябре – 5,1, в ноябре – 3,3, а в декабре – 3,2. То есть, в ноябре 2022 года произошло сокращение почти в 2 раза количества судов, получавших разрешения совместного координационного центра в Стамбуле на выполнение рейсов в направлении украинских портов.
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Уменьшение с 5 – 6 до 3-х количества судов, ежедневно отправляемых "зерновым коридором" из пролива Босфор, является сознательной политикой России, которой не может нравиться успешный экспорт украинского зерна и соответствующие дополнительные доходы украинского бюджета, направляемые на финансирование войны против России.
Заметим, что Россию не может не раздражать тот факт, что ни ракетные обстрелы Одессы и Одесской области, ни даже поражение в результате этих обстрелов энергетической инфраструктуры региона и массовые отключения электроэнергии вследствие этого не оказывают катастрофического влияния на функционирование "зернового коридора".
Сколько судов проходили через "зерновой коридор"
Что будет с зерновой инициативой в случае нового пришествия
Однако блокировка "зернового коридора" остается непременной составляющей путинского плана нового этапа войны. То есть в случае начала нового наступления России, которое все ожидают в ближайшее время, "зерновой коридор" с высокой вероятностью может быть заблокирован.
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Следовательно, Украина и цивилизованный мир должны быть готовы к такому сценарию развития событий.