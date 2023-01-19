Отсутствие механизмов защиты от государства

В отличие от большинства стран мира Россия не участвует ни в одном международном правозащитном механизме, решения которого носят юридически обязательный характер.

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При этом исключение из Совета Европы в 2022 году, повлиявшее на юрисдикцию Европейского суда по правам человека, стало лишь юридическим закреплением фактической ситуации полного пренебрежения государством-агрессором к основополагающим правам и свободам.

С 2015 года Россия путем вынесения постановления Конституционного суда позволяет не выполнять решения и уже упомянутого ЕСПЧ, и любого другого международного органа, в частности:

Комитета по правам человека,

Комитета против пыток,

Комитета по правам людей с инвалидностью и т.д.

Так что ситуация такова: или ты с преступниками, или ты – сам преступник для России. Как свидетельствует статистика поддержки со стороны россиян агрессии против Украины, а также многочисленные призывы продолжать совершать зверства против украинцев, жители соседней страны выбирают первый вариант.

Иллюзия правопорядка

Вместо того чтобы гарантировать права человека в России, Путин начал новый виток агрессии против Украины, "защищая" ее граждан от мифического геноцида русскоязычных. При этом сами россияне с легкой руки диктатора теперь persona non grata у большинства цивилизованных государств: ни поездок, ни удобных платежей, ни привычных товаров, ведь – легитимное санкционное давление.

Вместо того чтобы мобилизоваться против террористического режима, россияне обменивают жизнь родных на автомобиль и сами превращаются в террористов, поощряя пока живых мужчин насиловать украинских женщин и убивать украинских детей.

К слову, в течение "8 лет, когда бомбили Донбасс" россияне убили 152 ребенка. Через год полномасштабного вторжения, которое Путин позицией, как завершение ужасов на Донбассе, россияне убили 422 детей. Единственная, от кого следует спасать украинцев, сама Россия.

Пока Украина гармонизирует свое законодательство с правом ЕС, Путин выступает с законодательными инициативами по денонсации договоров в области защиты прав человека, верховенства права, демократии и борьбы с коррупцией. Для этого он назначил себе специального советника. Вместе с ним российский диктатор пришел к предложению остановить действие 21 договора, принятого в рамках Совета Европы, среди которых:

Конвенция о правах человека и основных свобод,

Европейская конвенция о борьбе с терроризмом,

Европейская социальная хартия и т.д.

К слову, Конвенцию о борьбе с терроризмом, вероятно, денонсировали потому, что российский режим на уровне Совета Европы еще в октябре сочли террористическим, а путинское "они первыми начали" – уже давно руководящий принцип российской политики.

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Вместо защиты прав человека Путин принял решение защищать тех, кто их нарушает, в частности, и международных преступников, совершавших военные преступления и преступления против человечности на территории Украины. Им будут "прощены" все деяния, совершенные для "защиты интересов России".

Действие закона остается до конца непонятным, но в этом и состоит порядок выполнения российских предписаний: небольшая группа людей у власти пользуется противоправными нормами, чтобы создать на подконтрольных территориях большую колонию строгого режима, простор страха и несвободы.

Российских сирот заставляют ждать, пока в семьи насильственно передают депортированных украинских детей. Многодетным папам сначала обещают освобождение от мобилизации, а дальше – отправляют на так называемую "спецоперацию". Путин говорит, что солдат достаточно, а дальше – объявляет расширение сил нападения и закрывает границы.

"А я вам сейчас покажу откуда…"

Вместо того чтобы защищать права живых россиян, в Москве предпочитают "пересмотр" исторические события относительно мертвых. Вроде бы, "Россия долго молчала, терпела, не хотела портить относить с Западом, но...".

А дальше по методике Владимира Владимировича: "В 1815 году на Россию напал не Наполеон, а вся Европа, нацисты вместе с европейцами совершили геноцид советских граждан (о том, что отдельные вышестоящие российские граждане предварительно совершили Голодомор, являющийся геноцидом против украинского народа, говорить отказывается), если бы Россия не начала новый виток агрессии на Донбассе, его начали бы украинцы, которые уже готовили острую, горячую фазу".

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Люди, которые не стремятся к изменениям

Можно ли считать жертвами режима тех, кто поддерживает этот режим? Нет. Россияне вместе с диктатором разделяют ответственность за агрессию против Украины и геноцид против украинской нации.

Это означает, что именно благодаря российским гражданам будут оплачены репарации по восстановлению Украины и справедливые компенсации для жертв международных преступлений. Россияне являются, вероятно, одним из немногих современных народов, добровольно согласившихся на возвращение рабства в обмен на иллюзию величия государства.

Провал демократии в России, являющийся одной из предпосылок для агрессии против Украины, является примером того, как отсутствие уважения прав собственных граждан приводит к совершению зверств против граждан других государств.