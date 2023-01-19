Отсутствие механизмов защиты от государства
В отличие от большинства стран мира Россия не участвует ни в одном международном правозащитном механизме, решения которого носят юридически обязательный характер.
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При этом исключение из Совета Европы в 2022 году, повлиявшее на юрисдикцию Европейского суда по правам человека, стало лишь юридическим закреплением фактической ситуации полного пренебрежения государством-агрессором к основополагающим правам и свободам.
С 2015 года Россия путем вынесения постановления Конституционного суда позволяет не выполнять решения и уже упомянутого ЕСПЧ, и любого другого международного органа, в частности:
- Комитета по правам человека,
- Комитета против пыток,
- Комитета по правам людей с инвалидностью и т.д.
Так что ситуация такова: или ты с преступниками, или ты – сам преступник для России. Как свидетельствует статистика поддержки со стороны россиян агрессии против Украины, а также многочисленные призывы продолжать совершать зверства против украинцев, жители соседней страны выбирают первый вариант.
Иллюзия правопорядка
Вместо того чтобы гарантировать права человека в России, Путин начал новый виток агрессии против Украины, "защищая" ее граждан от мифического геноцида русскоязычных. При этом сами россияне с легкой руки диктатора теперь persona non grata у большинства цивилизованных государств: ни поездок, ни удобных платежей, ни привычных товаров, ведь – легитимное санкционное давление.
Вместо того чтобы мобилизоваться против террористического режима, россияне обменивают жизнь родных на автомобиль и сами превращаются в террористов, поощряя пока живых мужчин насиловать украинских женщин и убивать украинских детей.
Пока Украина гармонизирует свое законодательство с правом ЕС, Путин выступает с законодательными инициативами по денонсации договоров в области защиты прав человека, верховенства права, демократии и борьбы с коррупцией. Для этого он назначил себе специального советника. Вместе с ним российский диктатор пришел к предложению остановить действие 21 договора, принятого в рамках Совета Европы, среди которых:
- Конвенция о правах человека и основных свобод,
- Европейская конвенция о борьбе с терроризмом,
- Европейская социальная хартия и т.д.
К слову, Конвенцию о борьбе с терроризмом, вероятно, денонсировали потому, что российский режим на уровне Совета Европы еще в октябре сочли террористическим, а путинское "они первыми начали" – уже давно руководящий принцип российской политики.
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Вместо защиты прав человека Путин принял решение защищать тех, кто их нарушает, в частности, и международных преступников, совершавших военные преступления и преступления против человечности на территории Украины. Им будут "прощены" все деяния, совершенные для "защиты интересов России".
Действие закона остается до конца непонятным, но в этом и состоит порядок выполнения российских предписаний: небольшая группа людей у власти пользуется противоправными нормами, чтобы создать на подконтрольных территориях большую колонию строгого режима, простор страха и несвободы.
Российских сирот заставляют ждать, пока в семьи насильственно передают депортированных украинских детей. Многодетным папам сначала обещают освобождение от мобилизации, а дальше – отправляют на так называемую "спецоперацию". Путин говорит, что солдат достаточно, а дальше – объявляет расширение сил нападения и закрывает границы.
"А я вам сейчас покажу откуда…"
Вместо того чтобы защищать права живых россиян, в Москве предпочитают "пересмотр" исторические события относительно мертвых. Вроде бы, "Россия долго молчала, терпела, не хотела портить относить с Западом, но...".
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Люди, которые не стремятся к изменениям
Можно ли считать жертвами режима тех, кто поддерживает этот режим? Нет. Россияне вместе с диктатором разделяют ответственность за агрессию против Украины и геноцид против украинской нации.
Это означает, что именно благодаря российским гражданам будут оплачены репарации по восстановлению Украины и справедливые компенсации для жертв международных преступлений. Россияне являются, вероятно, одним из немногих современных народов, добровольно согласившихся на возвращение рабства в обмен на иллюзию величия государства.
Провал демократии в России, являющийся одной из предпосылок для агрессии против Украины, является примером того, как отсутствие уважения прав собственных граждан приводит к совершению зверств против граждан других государств.