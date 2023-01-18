Посевная в России без трактористов

Хотя при этом все прекрасно понимают, что намерения врага и их реализация на практике – принципиально разные вещи. Даже 200 тысяч "мобиков" вполне могут до фронта не доехать.

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Но этого не понимают до сих пор тянущие в инфопространство ссылки на российские "СМИ". Там были вбросы, что во время предыдущей волны "частичной мобилизации" Кремль нагреб едва ли не до 500 тысяч "мобиков", ссылаясь на данные ЗАГСов о якобы всплеске регистрации браков на территории России.

На самом деле есть сразу несколько "связных" критериев, по которым каждый из нас сможет самостоятельно оценить реальный размер новой волны мобилизации в России. И этот перечень критериев выглядит примерно так:

1). Интенсивность сообщений о том, что в экономике России стало еще больше не хватить рабочих рук.

Например, как бы это не звучало парадоксально, но у россиян тоже скоро должна начаться весенняя посевная. Но вот трактористы и другие механизаторы, особенно из приграничных областей России – гарантированные кандидаты на мобилизацию, потому что хоть как-то умеют справляться с техникой.

Летом 2022 года перед Кремлем встала проблема – для ВПК нужно 400 тысяч дополнительных работников. Но вместо "трудовой мобилизации" для оборонки, они провели "частичную мобилизацию" для фронта.

2). Интенсивность сообщений о проблемах с доставкой новых оккупантов на фронт.

В качестве примера – очередная партия "мобиков" снова напилась в своих автобусах, или их везут в "вагонах-теплушках" или вообще в Ан-12.

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Размещение немалых партий россиян на временно оккупированных территориях в больших помещениях, как раз для более точной работы наших HIMARS – также признак проблем с логистикой в армии России.

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3). Интенсивность сообщений о сборе "помощи" для "мобиков" российскими волонтерами, или же детей в российских школах принуждают к очередной "посылке солдату".

Кроме того, что так удается найти дополнительные несколько сотен миллионов рублей на свою оккупационную армию, Кремль заодно получает эффект, когда каждый житель России поддерживает войну против Украины.

Отдельно интересно, что уже пошли сообщения о том, что РПЦ помогает своим "мобикам" купить "Мавики" или другую амуницию.

4). И как бы парадоксально не звучало – интенсивность сообщений о том, что в приграничных областях России снова где-то сгорела либо большая подстанция, либо трансформатор.

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Потому что это действительно означает, что россиянам внепланово пришлось ремонтировать расконсервированную технику, и у них как всегда "что-то пошло не так".

Да, на первый взгляд, это кажется просто как темы для новостей о неудаче оккупантов, которые так горячо любят наши СМИ. Но ведь эти все неудачи означают на самом деле, что до фронта доехало гораздо меньше "мобиков", чем планировали в Кремле.