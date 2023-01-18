Посевная в России без трактористов
Хотя при этом все прекрасно понимают, что намерения врага и их реализация на практике – принципиально разные вещи. Даже 200 тысяч "мобиков" вполне могут до фронта не доехать.
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Но этого не понимают до сих пор тянущие в инфопространство ссылки на российские "СМИ". Там были вбросы, что во время предыдущей волны "частичной мобилизации" Кремль нагреб едва ли не до 500 тысяч "мобиков", ссылаясь на данные ЗАГСов о якобы всплеске регистрации браков на территории России.
На самом деле есть сразу несколько "связных" критериев, по которым каждый из нас сможет самостоятельно оценить реальный размер новой волны мобилизации в России. И этот перечень критериев выглядит примерно так:
1). Интенсивность сообщений о том, что в экономике России стало еще больше не хватить рабочих рук.
Например, как бы это не звучало парадоксально, но у россиян тоже скоро должна начаться весенняя посевная. Но вот трактористы и другие механизаторы, особенно из приграничных областей России – гарантированные кандидаты на мобилизацию, потому что хоть как-то умеют справляться с техникой.
Летом 2022 года перед Кремлем встала проблема – для ВПК нужно 400 тысяч дополнительных работников. Но вместо "трудовой мобилизации" для оборонки, они провели "частичную мобилизацию" для фронта.
2). Интенсивность сообщений о проблемах с доставкой новых оккупантов на фронт.
В качестве примера – очередная партия "мобиков" снова напилась в своих автобусах, или их везут в "вагонах-теплушках" или вообще в Ан-12.
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Размещение немалых партий россиян на временно оккупированных территориях в больших помещениях, как раз для более точной работы наших HIMARS – также признак проблем с логистикой в армии России.
Кремль хочет сделать всех россиян причастными к войне
3). Интенсивность сообщений о сборе "помощи" для "мобиков" российскими волонтерами, или же детей в российских школах принуждают к очередной "посылке солдату".
Отдельно интересно, что уже пошли сообщения о том, что РПЦ помогает своим "мобикам" купить "Мавики" или другую амуницию.
4). И как бы парадоксально не звучало – интенсивность сообщений о том, что в приграничных областях России снова где-то сгорела либо большая подстанция, либо трансформатор.
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Потому что это действительно означает, что россиянам внепланово пришлось ремонтировать расконсервированную технику, и у них как всегда "что-то пошло не так".
Да, на первый взгляд, это кажется просто как темы для новостей о неудаче оккупантов, которые так горячо любят наши СМИ. Но ведь эти все неудачи означают на самом деле, что до фронта доехало гораздо меньше "мобиков", чем планировали в Кремле.