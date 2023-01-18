Смеявшимся над Томосом уже не до смеха

Затем, уже овладев определенными моделями и инструментами, мы разбираем итоги опроса и критически осматриваем свои представления о будущем. Иногда бывает смешно.

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Так вот, почти все участники и участницы курса (современные люди, топ-менеджеры и владельцы бизнеса) считают на старте курса, что роль религии в обществе в будущем снизится.

Надеюсь, для большинства читающих эти строки очевидно, что это не так.

Во-первых, религия сейчас снова является важным параметром идентичности. Все, кто смеялся над Томосом, уже не смеются. А идентичность является одной из основ бытия в нашем веке – космополитические мировые города не исчерпывают список мест, где люди творят будущее.

Также религия во многих случаях является важной составляющей социальной структуры, "социальной ткани". Религия транслирует важные ценности, в частности, через свои праздники. У меня целую неделю вся лента была в Рождественской литургии, и то от людей, которые в большинстве своем раньше к таким вещам были (почти) безразличны.

XXI век станет веком расцвета религии

Во-вторых, немало религий сейчас на подъеме. Очевидно, на подъеме ислам. Есть впечатление, что в ближайшее время мы увидим подъем православия, причем произойдет это в Украине – потому что здесь есть многоконфессиональность и диалог, которые так нужны для развития.

Бесспорно, и католицизм, и иудаизм переживают динамичное развитие, об остальных я знаю гораздо меньше.

Подъем я понимаю как обретение нового уровня структурности и сложности, как попытку ответить на все более сложные вопросы.

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В-третьих, знатоки интегральной динамики хорошо помнят, какой путь человек и общество должны пройти к модерну, – а перепрыгивать нельзя, и на этом пути есть важный интервал, где школа без церкви сама не справится – а тогда возможен упадок общества. Что мы видим на примере одной соседней страны.

Наконец еще один аргумент. Сейчас времена больших перемен. В такое время неопределенность растет, и люди ищут опору в определенности прошлых эпох. Говорят, на "нуле" атеистов нет. Предки завещали нам несколько вещей, которые пригодятся, когда основы бытия шатаются, а жизнь под угрозой.

Итак, XXI век станет веком расцвета религии. Что совсем не мешает ему стать веком расцвета науки.