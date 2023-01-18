Тим, що сміялися над Томосом, вже не до сміху

Потім, вже опанувавши певні моделі й інструменти, ми розбираємо підсумки опитування й критично оглядаємо свої уявлення про майбутнє. Іноді буває смішно.

Читайте також Що не так з ексвагнерівцем, який зібрався свідчити проти Пригожина у Норвегії

Так от, майже всі учасники та учасниці курсу (сучасні люди, топменеджери й власники бізнесу) вважають на старті курсу, що роль релігії в суспільстві в майбутньому знизиться.

Сподіваюся, для більшості тих, хто читає ці рядки, очевидно, що це не так.

По-перше, релігія нині знову є важливим параметром ідентичності. Всі, хто сміявся над Томосом, нині вже не сміються. А ідентичність є однією з основ буття у нашому столітті – космополітичні світові міста не вичерпують списку місць, де люди творять майбутнє.

Також релігія є в багатьох випадках важливою складовою соціальної структури, "соціальної тканини". Релігія транслює важливі цінності, зокрема через свої свята. У мене цілий тиждень вся стрічка була у Різдвяній літургії, і то від людей, які здебільшого раніше до таких речей були (майже) байдужі.

XXI століття стане століттям розквіту релігії

По-друге, чимало релігій нині на підйомі. Очевидно, на підйомі іслам. Є враження, що найближчим часом ми побачимо підйом православ'я, причому станеться це в Україні – бо тут є багатоконфесійність та діалог, які так потрібні для розвитку.

Безперечно, і католицизм, і юдаїзм переживають динамічний розвиток, про решту я знаю значно менше.

Підйом я розумію як набуття нового рівня структурності й складності, як спробу відповісти на щоразу складніші питання.

Цікаво "Визволителі" з нюансом: росіяни визнали, що захоплюють Україну

По-третє, знавці інтегральної динаміки добре пам'ятають, який шлях людина й суспільство мають пройти до модерну, – а перестрибувати не можна, і на цьому шляху є важливий інтервал, де школа без церкви сама не впорається – а тоді можливий занепад суспільства. Що ми й бачимо на прикладі однієї сусідньої країни.

Нарешті, ще один аргумент. Нині часи великих змін. У такі часи невизначеність зростає, і люди шукають опору у визначеності минулих епох. Кажуть, на "нулі" атеїстів нема. Предки заповідали нам кілька речей, що стануть у пригоді, коли основи буття хитаються, а життя під загрозою.

Отже, XXI століття стане століттям розквіту релігії. Що зовсім не заважає йому стати століттям розквіту науки.