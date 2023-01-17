Свідчення Мєдвєдєва – крапля в морі

Кумедно, що з цього мерзотника намагаються зробити якогось героя та інструмент боротьби проти півнячого генерала. Що ж… Розберімося.

Читайте також Як російське керівництво реагує на влучання по багатоповерхівках в Україні

СБУ, прокуратура України, слідчі органи... З 2014 року формуються справи, сотні томів справ щодо воєнних злочинів ПВК "Вагнера" в Україні. Їх кількість – гігантська, а у 2022 році вона зросла в рази, чого більш ніж достатньо, щоб повісити Пригожина та Ко.

Крім того, французькі та багато інших журналістів провели безліч розслідувань злочинів ПВК "Вагнера" у ЦАР, Мозамбіку, регіоні Сахеля. Туреччина розслідувала злочини росіян у Лівії. Безліч злочинів зафіксовані у Сирії.

Отож запитання. Що дають свідчення Мєдвєдєва на тлі цього багаторічного задокументованого пласта злочинів, достатнього для оголошення ПВК "Вагнера" терористичною організацією і навіть більше? Відповідь правильна – це крапля в морі, але…

Але при цьому сам Медведєв – військовий злочинець. Військовий злочинець з тієї хвилини як уклав контракт із ПВК "Вагнера" – структурою, про злочини якої знають і приховано визнають навіть у Росії. Причому навіть хизуються цими злочинами.

Цікаво Головний Юда – більше не Янукович: хто став новим найбільшим запроданцем України

Питання у тому, як вагнерівця випустили за кордон

Це все одно, що за часів Другої світової війни, знаючи, що відбувається в Аушвіці, піти туди працювати наглядачем. Медведєв і є цей наглядач. Він аморальний виродок, який пішов свідомо вбивати, а потім вирішив пригрітися в Норвегії як "свідок".

Досить героїзувати того, хто заслуговує на покарання. І не тільки. Заслуговує він ще на розгляд того, як ПВК "Вагнер", силова філія ФСБ, змогла випустити свого члена за кордон, контроль за яким так само під ФСБ. Недогледіли члена? Треба ж!