Западная политическая мысль эволюционировала

Он подчеркнул, что именно вступление Украины в НАТО будет логичным завершением конфликта между Киевом и Москвой.

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Киссинджер объяснил, что изменил свою позицию, ведь раньше он говорил о том, что Украина должна стать нейтральной страной. Он придерживался этой позиции даже после нападения России на Украину в 2014 году.

Однако теперь "патриарх" американской дипломатии объясняет, что он придерживался таких взглядов потому, что считал, что вступление Украины в НАТО приведет к событиям, которые уже произошли. Поэтому сейчас нет смысла отказывать Украине в евроатлантической интеграции.

Эти слова Генри Киссинджера по сути демонстрируют эволюцию всей западной политической мысли, подхода к отношениям между Украиной и Россией, подхода к самому понятию о безопасности в Европе.

Вступление Украины в НАТО не мешает диалогу с Россией

Совершенно очевидно, что если бы в американских политических кругах и бизнес-кругах Запада не сформировался такой подход, то Киссинджер не озвучивал бы его во время своего публичного выступления. Ведь даже в первые недели войны его интересовал, прежде всего, диалог с Россией.

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О необходимости диалога с Россией как страной, имеющей ядерное оружие, Киссинджер говорит и сейчас. Однако это совершенно не мешает ему считать, что такой диалог может состояться и при евроатлантической интеграции Украины.

Такими взглядами можно и нужно пользоваться. Более того, для многих ведущих западных политиков она в ближайшие годы станет путеводителем. Интересно было бы, если бы сам Киссинджер, которому в мае исполняется 100 лет, увидел бы нашу евроатлантическую интеграцию. Однако желающие порадовать "патриарха" американской дипломатии должны действовать быстро.