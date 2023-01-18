Если раньше он выступал за Украину в статусе нейтрального государства, то очень быстро переобулся. Теперь Киссинджер убежден, что нашему государству место в Альянсе.

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Как будто боялся войны

Свою позицию бывший госсекретарь США озвучил в ходе экономического форума в Давосе. По его словам, о нейтралитете он говорил, потому что опасался "процессов, которые мы наблюдаем сегодня".

Но теперь, когда эти процессы достигли нынешнего уровня, идея нейтральной Украины больше не имеет смысла. Украина должна получить гарантии от НАТО, в любой форме. И я считаю, что членство Украины в НАТО было бы оправданным результатом,

– подчеркнул он.

Он также рассказал, когда можно будет говорить об этом. По словам Киссинджера, вступление Украины в НАТО может быть в повестке дня, когда в нашем государстве будет мир.

Киссинджер – мастер по переобуванию