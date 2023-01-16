Об этом 24 Каналу рассказал главный редактор портала "Украина по-арабски" Мохаммад Фараджаллах. По его словам, война России против Украины серьезно бьет по всему миру. Последствия уже ощутимы даже в странах Африки.
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Почему Турция так хочет мира между Украиной и Россией
Как отметил Фараджаллах, Турция в этой войне заняла полезную и нужную нишу посредника между обеими странами. В будущем это может принести Эрдогану большое политическое влияние.
Война России против Украины создала серьезные вызовы мировой безопасности. А страна, на чьей территории подпишут мир, действительно получит серьезное политическое влияние. Для Эрдогана это будет большим подарком и достижением.
– отметил Фараджаллах.
Именно поэтому Турция поддерживает мирное соглашение между Украиной и Россией. Однако на условия потенциального договора должно влиять военно-политическое руководство Украины.
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Турция поддерживает украинскую формулу мира
- Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подчеркнул, что страна последовательно прилагает усилия к прекращению войны в Украине. Они поддерживают мирный план Владимира Зеленского.
- Он добавил, что цель Турции – крепкий мир и взаимоприемлемое решение. Там уверены, что война должна завершиться за столом переговоров.
- Формула мира от Владимира Зеленского содержит 10 пунктов. Там речь идет как о ядерной безопасности, так и о восстановлении целостности Украины и возвращении всех военнопленных и депортированных, которых удерживают в России.