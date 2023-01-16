Про це 24 Каналу розповів головний редактор порталу "Україна по-арабськи" Мохаммад Фараджаллах. За його словами, війна Росії проти України серйозно б'є по всьому світу. Наслідки вже відчутні навіть в країнах Африки.

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Чому Туреччина так хоче миру між Україною та Росією

Як наголосив Фараджаллах, Туреччина у цій війні зайняла корисну та потрібну для себе нішу посередника між обома країнами. У майбутньому це може принести Ердогану ще більший політичний вплив.

Війна Росії проти України створила серйозні виклики для світової безпеки. А країна, на чиїй території підпишуть мир, дійсно отримає серйозний політичний вплив. Для Ердогана це буде великим подарунком та досягненням,

– зазначив Фараджаллах.

Саме тому Туреччина підтримує мирну угоду між Україною та Росією. Однак на умови потенційного договору повинне впливати військово-політичне керівництво України.

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