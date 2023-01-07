Про це 24 Каналу розповів американський політолог та екскерівник апарату уряду Азербайджану Раміс Юнус. За його словами, не потрібно сильно звертати увагу на заклики до припинення вогню. Усім і так зрозуміло, що зараз ніхто не збирається поступатися у війні.

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В цій ситуації ніяких перемовин зараз не буде. Якщо ми це розуміємо, то президента Туреччини це не розуміє? Якщо це сказали в публічній площині, то потрібно на все дивитися глибше. Ердоган натякнув Росії, що потрібно продемонструвати жест доброї волі. Росія напала, тому, якщо хоче зупинити все, то нехай виводить війська,

– зазначив Юнус.

Ердоган є певним модератором між Україною та Росією у питаннях обміну полонених, зернового коридору тощо, як і генсек ООН Антоніу Гутерреш. Вони обоє говорять про перемовини, але розуміють, що їх час ще не прийшов.

Юнус прокоментував останню розмову Ердогана та Путіна: дивіться відео

Туреччині вигідно підтримувати Україну

Як наголосив Юнус, в Кремлі прекрасно знають про співпрацю України та Туреччини у військово-технічній та гуманітарній сфері. Це відбувається, бо Анкара вважає для себе співпрацю з Києвом важливою і вигідною.

Якщо Туреччина вважає щось важливим для своєї зовнішньої політики та національних інтересів, то вона продовжуватиме це робити. Україна є військово-стратегічним партнером Туреччини. Нічого не сталося такого, щоб Туреччина мала змінити свою військово-політичну доктрину,

– зауважив Юнус

Ердоган говорив з Путіним, а потім із Зеленським