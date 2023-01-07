Про це 24 Каналу розповів американський політолог та екскерівник апарату уряду Азербайджану Раміс Юнус. За його словами, не потрібно сильно звертати увагу на заклики до припинення вогню. Усім і так зрозуміло, що зараз ніхто не збирається поступатися у війні.
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В цій ситуації ніяких перемовин зараз не буде. Якщо ми це розуміємо, то президента Туреччини це не розуміє? Якщо це сказали в публічній площині, то потрібно на все дивитися глибше. Ердоган натякнув Росії, що потрібно продемонструвати жест доброї волі. Росія напала, тому, якщо хоче зупинити все, то нехай виводить війська,
– зазначив Юнус.
Ердоган є певним модератором між Україною та Росією у питаннях обміну полонених, зернового коридору тощо, як і генсек ООН Антоніу Гутерреш. Вони обоє говорять про перемовини, але розуміють, що їх час ще не прийшов.
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Туреччині вигідно підтримувати Україну
Як наголосив Юнус, в Кремлі прекрасно знають про співпрацю України та Туреччини у військово-технічній та гуманітарній сфері. Це відбувається, бо Анкара вважає для себе співпрацю з Києвом важливою і вигідною.
Якщо Туреччина вважає щось важливим для своєї зовнішньої політики та національних інтересів, то вона продовжуватиме це робити. Україна є військово-стратегічним партнером Туреччини. Нічого не сталося такого, щоб Туреччина мала змінити свою військово-політичну доктрину,
– зауважив Юнус
Ердоган говорив з Путіним, а потім із Зеленським
- 5 січня президент Туреччини провів телефонну розмову з диктатором Путіним. Ердоган підкреслив, що заклики до миру та переговорів мають бути підкріплені одностороннім оголошенням про припинення вогню та справедливим врегулюванням розбіжностей.
- Як вважає голова центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко, Ердогану вигідно зберігати посередництво між Україною та Росією, щоб відігравати роль регіонального лідера.
- Того ж дня, 5 січня, Реджеп Ердоган провів телефонну розмову із Володимиром Зеленським.