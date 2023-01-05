Про це 24 каналу розповів політолог та соціолог із Німеччини Ігор Ейдман. За його словами, неоднозначність заяв Ердогана означає те, що він не хоче як і краху путінського режиму, так і його посилення.

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Рятівне коло Путіну

Ігор Ейдман переконаний, що президент Туреччини хоче врятувати Владіміра Путіна від тотальної поразки в Україні, бо поки існує Путін на краю Європи, сам Ердоган не буде найголовнішим ворогом демократії.

Поки існує Путін на краю Європи, Ердоган сам не сприймається європейцями, як головний ворог демократії,

– зазначив політолог.

Поки в Україні зберігається війна, Ердоган може торгуватись, як з Путіним, так із Заходом отримуючи від цього свої вигоди. Проте на думку Ейдмана, Ердоган є здорово мислячою людиною і він бачить, що Путін програє цю війну.

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Соціолог пояснив, що Ердоган кидає Путіну "рятівне коло", щоб він оголосив одностороннє перемир’я, а далі Туреччина буде тиснути на Україну, щоб вона погодилась на це перемир’я. Якщо ж Україна відмовиться, то це буде демонструватись, як небажання України до миру.

"А це перемир’я було б дуже вигідне Путіну, бо воно б зупинило крах путінського режиму, його рух до поразки та розгрому у цій війні", – зазначив Ейдман.

За словами політолога, Путін абсолютно неадекватний та відмовився від такої пропозиції Ердогана, тож усі його махінації з перемир’ями поки провалились.

Що сказав Ердоган