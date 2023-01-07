Людей попередили про провокації, які Кремль може готувати під час так званого "перемир'я". Зокрема, експерт вважає, що Росія готує теракти на Різдво, аби звинуватити Україну.

Зверніть увагу У ЗСУ відповіли, чи вірять у "різдвяне перемир'я" по-російськи

Російські пропагандисти виють через "перемир'я"

Після заяви бункерного діда про так зване "перемир'я" на болотах почалося виття. Російські пропагандисти отримали замість різдвяних подарунків нервовий зрив.

Зокрема, терорист Ігор Гіркін заявив, що "перемир'я" – "сміливий та рішучий крок до поразки і капітуляції". Окрім того, розкритикував рішення Путіна Дєніс Пушилін.

Так звані російські "воєнні блогери" виють, що "перемир'я" шкодить російським окупантам.

Важливо! Загарбники продовжують відкривати вогонь. Напередодні Різдва ворог фактично 40 разів обстріляв Херсонську область. На жаль, загинула одна людина. Окрім того, є постраждалі. У Держдепі США вже наголосили, що заяви Путіна про так зване "перемир'я" – абсолютний цинізм.

Росіяни скаженіють через заяви Путіна