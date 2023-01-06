Про це повідомив політолог Олексій Голобуцький з посиланням на джерела у спецслужбах.

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"Інформація ISW щодо ініціювання Росією режиму "припинення вогню" з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня з метою перегрупування військ та накопичення сил має ще один важливий аспект. Як повідомляють мої джерела у спецслужбах, під прикриттям різдвяних свят очільники Кремля та ФСБ готують низку терактів на території Росії та окупованих територіях. Сфабриковані спецслужбами теракти мають призвести до жертв серед цивільного населення", – заявив Голобуцький.

За його словами, таким чином Москва планує вирішити одразу декілька задач.

"По-перше, метою російських терактів є звинувачення України в очах світової спільноти. По-друге, ростеракти спрямовані і на російського споживача. Мовляв, дивіться, нічого святого: сатаністи вигнали нашу церкву і влаштували криваву бійню в церквах на Різдво. Таким чином незрозуміла для багатьох росіян спецоперація перетвориться на священну війну. Це і мобілізацію в РФ полегшить, і вбивства росіянами українського населення виправдає", – зазначив політичний експерт.

Голобуцький радить українцям, що залишаються на окупованих територіях, бути максимально обережними.

"Нашим громадянам на окупованих територіях слід бути дуже обережними щодо відвідування храмів 6 на 7 січня. Для чекіста-терориста чим більше загиблих, тим краще", – наголосив він.

Путінське "перемир'я" на Різдво

Як відомо, очільник Кремля наказав Шойгу припинити вогонь на Різдво. Режиму припинення вогню Путін вимагав і від України. За його наказом, "перемир'я" мало б діяти з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня.

Українська влада прокоментувала чергову брехливу заяву Путіна. В ОП наголосили, що Україна не нападала на чужу землю, а нищить ворога на своїй землі. Крім цього, влада закликає українців, особливо тих, які перебувають на окупованих територіях, бути пильними. Зокрема, глава Луганської ОВА Сергій Гайдай та мер Мелітополя Іван Федоров закликали мирних мешканців утриматись від відвідування храмів та людних місць, оскільки Росія може влаштувати теракти.