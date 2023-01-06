Об этом сообщил политолог Алексей Голобуцкий со ссылкой на источники в спецслужбах.

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"Информация ISW об инициировании Россией режима "прекращения огня" с 12:00 6 января до 24:00 7 января с целью перегруппировки войск и накопления сил имеет еще один важный аспект. Как сообщают мои источники в спецслужбах, под прикрытием рождественских праздников руководители Кремля и ФСБ готовят ряд терактов на территории России и оккупированных территориях. Сфабрикованные спецслужбами теракты должны привести к жертвам гражданского населения", – заявил Голобуцкий.

По его словам, таким образом, Москва планирует решить сразу несколько задач.

"Во-первых, целью российских терактов является обвинение Украины в глазах мирового сообщества. Во-вторых, ростеракты направлены и на российского потребителя. Мол, смотрите, ничего святого: сатанисты изгнали нашу церковь и устроили кровавую бойню в церквях на Рождество. Таким образом непонятна для многих россиян спецоперация превратится в священную войну. Это и мобилизацию в РФ облегчит, и убийства россиянами украинского населения оправдают", – отметил политический эксперт.

Голобуцкий советует оставающимся на оккупированных территориях украинцам быть максимально осторожными.

"Нашим гражданам на оккупированных территориях следует быть очень осторожными по поводу посещения храмов 6 на 7 января. Для чекиста-террориста чем больше погибших, тем лучше", – подчеркнул он.

Путинское "перемирие" на Рождество

Как известно, глава Кремля приказал Шойге прекратить огонь на Рождество. Режима прекращения огня Путин потребовал и от Украины. По его приказу, "перемирие" должно действовать с 12:00 6 января до 24:00 7 января.

Украинские власти прокомментировали очередное лживое заявление Путина. В ОП подчеркнули, что Украина не нападала на чужую землю, а уничтожает врага на своей земле. Кроме этого, власти призывают украинцев, особенно находящихся на оккупированных территориях, быть бдительными. В частности, глава Луганской ОВ Сергей Гайдай и мэр Мелитополя Иван Федоров призвали мирных жителей воздержаться от посещения храмов и людных мест, поскольку Россия может устроить теракты.