Людей предупредили о провокациях, которые Кремль может готовить во время так называемого "перемирия". В частности, эксперт считает, что Россия готовит теракты на Рождество, чтобы обвинить Украину

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Российские пропагандисты воют из-за "перемирия"

После заявления бункерного деда о так называемом "перемирии" на болотах начался вой. Российские пропагандисты получили вместо рождественских подарков нервный срыв.

В частности, террорист Игорь Гиркин заявил, что "перемирие" – "смелый и решительный шаг к поражению и капитуляции". Кроме того, раскритиковал решение Путина Денис Пушилин.

Так называемые российские "военные блоггеры" воют, что "перемирие" вредит российским оккупантам.

Важно! Захватчики продолжают открывать огонь. В канун Рождества враг фактически 40 раз обстрелял Херсонскую область. К сожалению, погиб один человек. Кроме того, есть пострадавшие. В Госдепе США уже отметили, что заявления Путина о так называемом "перемирии" – абсолютный цинизм.

Россияне в бешенстве из-за заявлений Путина