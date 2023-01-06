Об этом 24 Каналу сказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Он считает, что таким образом российские оккупанты пытаются отвлечь внимание, чтобы совершать какие-то свои действия.

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Как в ВСУ относятся к "рождественскому перемирию" Путина

Череватый отметил, что украинские воины совсем не верят заявлению Путина о "рождественском перемирии". Таким образом глава Кремля якобы хочет продемонстрировать какую-то свою гуманность. Но за все 8 лет войны россияне показали, что доверять им нельзя. Единственное, что они воспринимают как аргумент – это мощный военный ответ.

Я думаю, что это очередная их выходка, чтобы отвлечь внимание и, возможно, перегруппироваться,

– заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ.

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Он считает, что с точки зрения поведения россиян не только в Украине, но и, например, в Чечне и Грузии вполне оправданным является предположение о том, что Россия стремится использовать 36-часовую паузу, чтобы перегруппироваться либо собрать силы для контрнаступления.

То есть они никогда не придерживаются никаких договоренностей,

– подчеркнул Череватый.

Вместо этого, добавил спикер Восточной группировки войск ВСУ, российские захватчики всегда используют договоренности только с пользой для себя, чтобы потом вероломно их нарушить.

Важно! В Институте изучения войны считают, что "рождественское перемирие" Владимира Путина нужно ему, чтобы выиграть время для проведения новой волны мобилизации и усиления войска. В то же время преподносит это российский президент так, будто он делает большой "подарок" на Рождество.

Что известно о "рождественском перемирии"