Об этом 24 Каналу сказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Он считает, что таким образом российские оккупанты пытаются отвлечь внимание, чтобы совершать какие-то свои действия.
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Как в ВСУ относятся к "рождественскому перемирию" Путина
Череватый отметил, что украинские воины совсем не верят заявлению Путина о "рождественском перемирии". Таким образом глава Кремля якобы хочет продемонстрировать какую-то свою гуманность. Но за все 8 лет войны россияне показали, что доверять им нельзя. Единственное, что они воспринимают как аргумент – это мощный военный ответ.
Я думаю, что это очередная их выходка, чтобы отвлечь внимание и, возможно, перегруппироваться,
– заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ.
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Он считает, что с точки зрения поведения россиян не только в Украине, но и, например, в Чечне и Грузии вполне оправданным является предположение о том, что Россия стремится использовать 36-часовую паузу, чтобы перегруппироваться либо собрать силы для контрнаступления.
То есть они никогда не придерживаются никаких договоренностей,
– подчеркнул Череватый.
Вместо этого, добавил спикер Восточной группировки войск ВСУ, российские захватчики всегда используют договоренности только с пользой для себя, чтобы потом вероломно их нарушить.
Что известно о "рождественском перемирии"
- Российский диктатор Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии фронта. Действовать он должен будто бы с 12:00 6 января до 24:00 7 января.
- В Офисе Президента не оставили без внимания заявление диктатора Владимира Путина о якобы рождественском перемирии. Там подчеркнули, что Украина не нападала на чужую землю, а уничтожает врага на своей земле.
- Президент США Джо Байден отреагировал на решение лидера России Владимира Путина о так называемом "рождественском перемирии". Американский президент выразил скептицизм по поводу заявления Путина.
- Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок со своей стороны заявила, что если бы Владимир Путин хотел мира, то вернул бы своих солдат домой.