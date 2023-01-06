Об этом 24 Каналу сказал политический эксперт, руководитель центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок. Он отметил, что показательна реакция Байдена и других мировых лидеров, которая свидетельствует, что Путину нет веры.

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Зачем Путин заявил о "рождественском перемирии"

Клочок отметил, что понятно, что объявление "рождественского перемирия" является полным бредом. Ведь можно вспомнить, как весной Путин велел Шойгу не обстреливать "Азовсталь", и в этот же момент россияне открыли огонь по заводу.

Поэтому, подчеркнул он, команду не стрелять якобы публично дали, но на самом деле никто этого не будет прекращать. Для Путина ни 1 января, ни 6 января, ни какие-либо другие даты не являются определяющими для того, чтобы прекратить огонь. Но возникает вопрос – почему от главы Кремля прозвучало такое заявление.

Во-первых, он хочет сейчас, как говорят аналитики Института изучения войны из США, я здесь соглашаюсь с ними абсолютно в этом мнении, – показать, будто он пытается примириться, а Украина не хочет, и на таком фоне вроде бы нарисовать свой какой-то благородный образ,

– считает Клочок.

Руководитель центра общественной аналитики "Вежа" отметил, что реакция Байдена и других мировых лидеров показала, что веры Путину нет. Сначала он должен вывезти войска из Украины и уже потом можно будет о чем-то разговаривать, что тоже будет, мягко говоря, довольно непросто.

Зачем Путину "рождественское перемирие" и как он хочет его использовать: смотрите видео

У России возникли проблемы с ракетами

Политический эксперт отметил, что абсолютно правильным является также второй момент, о котором заявил Владимир Зеленский. Речь идет о том, что эти 36 часов Путин хочет использовать для мобилизации российских войск на Донбассе. К тому же оккупанты активно готовят какие-то действия в Мелитополе. Возможно, эти полтора дня будут для них определяющими.

Интересен, по его словам, тезис о том, что Путин спутал даты Рождества, которое мы отмечали 24 и 25 декабря, а он будет праздновать 6 и 7 января. Поэтому у нас рабочий день, а в целом с 24 февраля у украинцев не было праздничных выходных именно из-за террористической деятельности Путина.

К тому же, отметил он, мы помним, какой была ночь с 31 декабря на 1 января, когда украинцы праздновали кто в коридоре, а кто в бомбоубежище наступление 2023 года. Поэтому здесь история та же, однако есть один нюанс.

Надо сказать, что в России реально есть проблема с ракетными и "шахидными" ударами, так я их называю. На сегодняшний день и разведка Украины констатирует о том, что запасы имеющихся беспилотников, которыми он мог наносить удары по нашей инфраструктуре, уменьшились,

– подчеркнул Клочок.

По его словам, нанесение ударов исключительно дронами неэффективно, поэтому Путину нужна комбинация из ракет и беспилотников. Пока у него нет таких мощностей, поэтому глава Кремля будет искать поводы, чтобы мобилизовать остающиеся в России ресурсы. Не исключено, что он заявит, что хочет продолжить это "рождественское перемирие".

Кстати говоря! Аналитики американского института войны уверены, что такие действия являются информационной операцией, чтобы навредить репутации Украины. По всей видимости, Путин объявил 36-часовую паузу для российских войск, чтобы дать им возможность отдохнуть, восстановить силы и переориентироваться для возобновления наступательных операций на критических участках фронта.

Что известно о "рождественском перемирии"