Об этом 24 Каналу сказал политический эксперт, руководитель центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок. Он отметил, что показательна реакция Байдена и других мировых лидеров, которая свидетельствует, что Путину нет веры.
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Зачем Путин заявил о "рождественском перемирии"
Клочок отметил, что понятно, что объявление "рождественского перемирия" является полным бредом. Ведь можно вспомнить, как весной Путин велел Шойгу не обстреливать "Азовсталь", и в этот же момент россияне открыли огонь по заводу.
Поэтому, подчеркнул он, команду не стрелять якобы публично дали, но на самом деле никто этого не будет прекращать. Для Путина ни 1 января, ни 6 января, ни какие-либо другие даты не являются определяющими для того, чтобы прекратить огонь. Но возникает вопрос – почему от главы Кремля прозвучало такое заявление.
Во-первых, он хочет сейчас, как говорят аналитики Института изучения войны из США, я здесь соглашаюсь с ними абсолютно в этом мнении, – показать, будто он пытается примириться, а Украина не хочет, и на таком фоне вроде бы нарисовать свой какой-то благородный образ,
– считает Клочок.
Руководитель центра общественной аналитики "Вежа" отметил, что реакция Байдена и других мировых лидеров показала, что веры Путину нет. Сначала он должен вывезти войска из Украины и уже потом можно будет о чем-то разговаривать, что тоже будет, мягко говоря, довольно непросто.
Зачем Путину "рождественское перемирие" и как он хочет его использовать: смотрите видео
У России возникли проблемы с ракетами
Политический эксперт отметил, что абсолютно правильным является также второй момент, о котором заявил Владимир Зеленский. Речь идет о том, что эти 36 часов Путин хочет использовать для мобилизации российских войск на Донбассе. К тому же оккупанты активно готовят какие-то действия в Мелитополе. Возможно, эти полтора дня будут для них определяющими.
Интересен, по его словам, тезис о том, что Путин спутал даты Рождества, которое мы отмечали 24 и 25 декабря, а он будет праздновать 6 и 7 января. Поэтому у нас рабочий день, а в целом с 24 февраля у украинцев не было праздничных выходных именно из-за террористической деятельности Путина.
К тому же, отметил он, мы помним, какой была ночь с 31 декабря на 1 января, когда украинцы праздновали кто в коридоре, а кто в бомбоубежище наступление 2023 года. Поэтому здесь история та же, однако есть один нюанс.
Надо сказать, что в России реально есть проблема с ракетными и "шахидными" ударами, так я их называю. На сегодняшний день и разведка Украины констатирует о том, что запасы имеющихся беспилотников, которыми он мог наносить удары по нашей инфраструктуре, уменьшились,
– подчеркнул Клочок.
По его словам, нанесение ударов исключительно дронами неэффективно, поэтому Путину нужна комбинация из ракет и беспилотников. Пока у него нет таких мощностей, поэтому глава Кремля будет искать поводы, чтобы мобилизовать остающиеся в России ресурсы. Не исключено, что он заявит, что хочет продолжить это "рождественское перемирие".
Что известно о "рождественском перемирии"
- Российский диктатор Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии фронта. Действовать оно должно с 12:00 6 января до 24:00 7 января.
- В Офисе Президента не оставили без внимания заявление диктатора Владимира Путина о якобы рождественском перемирии. Там подчеркнули, что Украина не нападала на чужую землю, а уничтожает врага на своей земле.
- Президент США Джо Байден отреагировал на решение лидера России Владимира Путина о так называемом "рождественском перемирии". Американский президент выразил скептицизм по поводу заявления Путина.