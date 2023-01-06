Про це 24 Каналу сказав політичний експерт, керівник центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. Він зауважив, що показовою є реакція Байдена та інших світових лідерів, яка свідчить, що Путіну немає віри.

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Навіщо Путін заявив про "різдвяне перемир'я"

Клочок зазначив, що зрозуміло, що оголошення "різдвяного перемир'я" є цілковитою маячнею. Адже можна пригадати, як навесні Путін звелів Шойгу не обстрілювати "Азовсталь", і в цей же момент росіяни відкрили вогонь по заводу.

Тому, наголосив він, команду не стріляти нібито публічно дали, але насправді ніхто цього не припинятиме. Для Путіна ні 1 січня, ні 6 січня, ні жодні інші дати не є визначальними для того, щоб припинити вогонь. Але виникає питання – чому від глави Кремля пролунала така заява.

По-перше, він хоче зараз, як кажуть аналітики Інституту вивчення війни зі США, я тут погоджуюся з ними абсолютно в цій думці, – показати нібито він намагається примиритися, а Україна не хоче, й на такому тлі нібито намалювати свій якийсь благородний образ,

– вважає Клочок.

Керівник центру громадської аналітики "Вежа" зауважив, що реакція Байдена та інших світових лідерів показала, що віри Путіну немає. Спершу він має вивезти війська з України й уже потім можна буде про щось розмовляти, що теж буде, м'яко кажучи, доволі непросто.

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Росія має проблеми з ракетами

Політичний експерт зазначив, що абсолютно слушним є також другий момент, про який заявив Володимир Зеленський. Мовиться про те, що ці 36 годин Путін хоче використати для мобілізації російських військ на Донбасі. До того ж окупанти активно готують якісь дії у Мелітополі. Можливо, ці півтори доби будуть для них визначальними.

Цікавою, за його словами, є теза про те, що Путін сплутав дати Різдва, яке ми відзначали 24 і 25 грудня, а він святкуватиме 6 і 7 січня. Тому в нас робочий день, а загалом з 24 лютого українці не мали святкових вихідних саме через терористичну діяльність Путіна.

До того ж, зауважив він, ми пам'ятаємо, якою була ніч з 31 грудня на 1 січня, коли українці святкували хто в коридорі, а хто в бомбосховищі настання 2023 року. Тому тут історія та ж саме, проте є один нюанс.

Треба сказати, що в Росії реально є проблема із ракетними та "шахідними" ударами, так я їх називаю. На сьогодні й розвідка України констатує про те, що запаси наявних безпілотників, якими він міг завдавати ударів по нашій інфраструктурі, зменшилися,

– наголосив Клочок.

За його словами, завдавання ударів виключно дронами є неефективним, тому Путіну потрібна комбінація з ракет і безпілотників. Наразі у нього немає таких потужностей, тому глава Кремля шукатиме приводи, аби мобілізувати ресурси, які ще залишаються в Росії. Не виключено, що він заявить, що хоче продовжити це "різдвяне перемир'я".

До речі! Аналітики американського інституту війни впевнені, що такі дії є інформаційною операцією, щоб зашкодити репутації України. Ймовірно, Путін оголосив 36-годинну паузу для російських військ, щоб дати їм можливість відпочити, відновити сили та переорієнтуватися для відновлення наступальних операцій на критичних ділянках фронту.

Що відомо про "різдвяне перемир'я"