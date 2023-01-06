Ймовірно, Путін оголосив 36-годинну паузу для російських військ, щоб дати їм можливість відпочити, відновити сили та переорієнтуватися для відновлення наступальних операцій на критичних ділянках фронту. Така пауза принесла б непропорційну користь російським військам і почала б позбавляти Україну ініціативи.
До теми ООН підтримала ідею "перемир'я" Путіна, хоча й шкодує, бо це "не замінить справедливого миру"
Путін хоче виставити себе "жертвою"
Американські аналітики кажуть, що пояснення Путіна щодо припинення вогню на релігійному ґрунті посилює іншу російську інформаційну операцію.
Вона повинна неправдиво представити Україну як таку, що придушує релігійні групи, а Путіна виставити як "справжнього захисника християнської віри".
Як повідомляє ISW, це навмисна інформаційна тактика, яку Росія вже застосовувала раніше. Цікаво, що 14 грудня прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія не планує припиняти вогонь на православне Різдво, тому раптова заява Путіна була несподіванкою.
Що відомо про "різдвяне перемир'я"
- Кремлівський диктатор Владімір Путін доручив міністру оборони Сєргєю Шойгу впровадити режим припинення вогню по всій лінії фронту. Припинення вогню діятиме з 12:00 6 січня.
- Олексій Данілов заявив, що Україна робитиме на своїй землі те, що вважає за необхідне. Він зазначив, що ворог лише прикривається християнськими святами.
- До речі, вже видали відповідний указ про припинення вогню, в якому знайшли "цікавий" момент.
- Також до "різдвяного перемир'я" закликав патріарх Кіріл, на що відреагували в Офісі Президента. Зокрема, Михайло Подоляк назвав пропозицію росіян лицемірством.
- Зазначимо, що на таку новину відреагували уже й самі росіяни. Вони повністю розкритикували Путіна та почали сіяти паніку.
- На думку глави Луганської ОВА Сергія Гайдая, Росії оголошений час перемир'я потрібен для того, щоб підтягнути ще більше резервів та боєкомплектів. Ба більше, використання будь-якої можливості для покращення власного становища – характерна риса окупантів, адже ще до повномасштабної війни вони під виглядом гуманітарних вантажів завозили на тимчасово окуповані території боєприпаси та військове обладнання.