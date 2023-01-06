Ймовірно, Путін оголосив 36-годинну паузу для російських військ, щоб дати їм можливість відпочити, відновити сили та переорієнтуватися для відновлення наступальних операцій на критичних ділянках фронту. Така пауза принесла б непропорційну користь російським військам і почала б позбавляти Україну ініціативи.

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Путін хоче виставити себе "жертвою"

Американські аналітики кажуть, що пояснення Путіна щодо припинення вогню на релігійному ґрунті посилює іншу російську інформаційну операцію.

Вона повинна неправдиво представити Україну як таку, що придушує релігійні групи, а Путіна виставити як "справжнього захисника християнської віри".

Як повідомляє ISW, це навмисна інформаційна тактика, яку Росія вже застосовувала раніше. Цікаво, що 14 грудня прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія не планує припиняти вогонь на православне Різдво, тому раптова заява Путіна була несподіванкою.

Що відомо про "різдвяне перемир'я"