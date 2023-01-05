Однак в указі Путіна є цікавий нюанс, передає 24 канал. Там зазначено "на Україні", хоча загарбники наполегливо розповідають, що лінія зіткнення розташована нібито на території Росії. Ворог називає так тимчасово окуповані українські території.

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Території в указі Путіна – таки українські

Таким чином Путін все ж визнає, що це території України. Або диктатор дав Шойгу наказ не стріляти там, де буцімто вони й так "не стріляють".

Зазначимо, про те, що навіть держава-агресорка не визнає свої окупаційні дії свідчить ще один факт. Зокрема, 26 грудня на сайті Кремля знайшли карту Росії, яка не охоплює анексовані території.

До речі, після указу бункерного президента міноборони Росії віддало вказівку ввести "режим припинення вогню" на 36 годин. Він, мовляв, має тривати з 12:00 6 січня до 00:00 7 січня.

Цікаво, що окупантам ще й вистачає нахабності вимагати в української сторони відповідних кроків, хоча ЗСУ відбивають ворожі атаки на своїй землі. Нагадаємо, 24 грудня, коли більшість християн світу святкували святвечір, Росія обстрілювала українські міста. Загинули 11 людей у Херсоні, ще десятки зазнали поранень.

Справжнє "перемир'я" – це повне виведення військ окупантів

Раптова заява Путіна про "перемир'я" з'явилась ввечері 5 січня. В Офісі Президента одразу відреагували на цинічну пропозицію. Радник глави ОП Михайло Подоляк наголосив, що Україна не вбиває мирне населення й не нападала на чужу територію, як це робить Росія. Тому "перемир'ям" можна було б тільки називати повний вихід російських військ з наших областей.

Секретар РНБО Олексій Данілов також наголосив, що до України це "перемир'я" не має жодного стосунку, ми не домовлятимемось ні про що з окупантами, поки вони не заберуться з чужої держави.