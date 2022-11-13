Тобто навіть Росія не вірить у ті свої псевдореферендуми, а більше вірить у ЗСУ. Тому для того, аби було потрібно менше виправляти на карті, її вирішили не змінювати. Такою є карта Росії на офіційному сайті Кремля, повідомляє 24 канал.

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Що там з картою на сайті Кремля

Найперше роз'яснимо один момент – і в Криму, і в Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях референдуми однаково фальшиві й абсолютно незаконні. Просто в 2014 році Росія, будемо відвертими, почувалася в рази впевненіше, ніж зараз. Про це свідчить бодай той факт, що незаконно окупований Крим на карті Росії з'явився через лічені дні після оголошення анексії.

30 вересня у Кремлі влаштували помпезне свято на честь оголошення анексії одразу 4 областей України, поки російська армія зазнавала поразки під Лиманом. За майже півтора місяця в адміністрації диктатора Путіна, нові окуповані території не внесли. І правильно зробили, а то б довелося тепер видаляти з карти Херсон, а потім доведеться видаляти й інші окуповані території. А так Кремлю треба буде тільки забрати зі своєї карти Крим, як тільки Україна поверне усі свої території.



Поки що на карті Росії залишається Крим / Скриншот

Головне про псевдореферендуми росіян

На тлі контрнаступу на Сході, в межах якого українські воїни майже повністю деокупували території Харківської області, окупанти в паніці почали готувати фейкові псевдореферендуми. "Голосування" тривали кілька днів, відомо чимало випадків, коли окупанти під дулом автоматів змушували мешканців тимчасово окупованих територій брати участь у цьому фарсі.

Очікувано, що окупанти намалювали потрібні їм цифри. Після чого у Кремлі швиденько підготували цілу виставу з проголошенням анексії Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Ну що ж можемо сказати. Лиман на Донеччині одразу ж "вийшов зі складу Росії", бо його звільнили 2 жовтня. Тепер "від Росії від'єдналися" окупована частина Миколаївщини, яку окупанти проголосили частиною Херсонщини в складі Росії та власне правобережжя Херсонської області включно з адміністративним центром. На черзі ще чимало українських міст та сіл.

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