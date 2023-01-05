Однако в указе Путина есть интересный нюанс. 24 канал. Там отмечено "на Украине", хотя захватчики настойчиво рассказывают, что линия столкновения расположена якобы на территории России. Враг называет так временно оккупированные украинские территории.

К теме Путин приказал Шойгу прекратить огонь на Рождество

Территории в указе Путина – таки украинские

Таким образом, Путин все же признает, что это территории Украины. Или диктатор дал Шойгу приказ не стрелять там, где вроде бы они и так "не стреляют".

Отметим, что даже государство-агрессорка не признает свои оккупационные действия свидетельствует еще один факт. В частности, 26 декабря на сайте Кремля нашли карту России, не охватывающей аннексированные территории.

Кстати, после указа бункерного президента минобороны России отдало указание ввести "режим прекращения огня" на 36 часов. Он-де должен продолжаться с 12:00 6 января до 00:00 7 января.

Интересно, что оккупантам еще хватает наглости требовать у украинской стороны соответствующих шагов, хотя ВСУ отражают вражеские атаки на своей земле. Напомним, в Сочельник 24 декабря, когда большинство христиан мира праздновали сочельник, Россия обстреливала украинские города. Погибли 11 человек в Херсоне, еще десятки получили ранения.

Настоящее "перемирие" – это полный вывод войск оккупантов

Внезапное заявление Путина о "перемирии" появилось вечером 5 января. В Офисе Президента сразу отреагировали на циничное предложение. Советник главы ОП подчеркнул, что Украина не убивает мирное население и не нападала на чужую территорию, как это делает Россия. Поэтому "перемирием" можно было только называть полный выход русских войск из наших областей.

Секретарь СНБО Алексей Данилов также подчеркнул, что к Украине это "перемирие" не имеет никакого отношения, мы не будем договариваться ни о чем с оккупантами, пока они не уйдут из чужого государства.