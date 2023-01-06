В Институте изучения войны считают, что Путин таким образом пытается подкрепить миф о том, что он борется с "притеснениями религиозных свобод в Украине". На самом же деле фиктивное перемирие – лишь очередная пропагандистская операция.

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Хотят показать Украину как страну, которая подавляет религиозные группы

По мнению экспертов, "перемирие" Путина – это не что иное, как очередная информационная операция, направленная на ущерб репутации Украины. Оккупанты хотят дискредитировать наше государство в глазах мирового сообщества.

Речь идет о том, чтобы представить Украину как подавляющую религиозные группы. В то же время, Путин будет выглядеть как "настоящий защитник христианской веры".

Неожиданное объявление о прекращении огня с Украиной в честь российского православного Рождества, о котором следовало бы договариваться заранее, позволит России оформить Украину как нарушающую право верующих отмечать праздник, поскольку боевые действия, вероятно, продлятся до 6 и 7 января,

– констатируют аналитики.

Путин делает из себя "крестоносца" еще и для того, чтобы иметь возможность выиграть время для укрепления своих войск. Оккупанты за это время смогут немного подготовиться, а Украина наоборот – рискует потерять инициативу.

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