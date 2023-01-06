В Інституті вивчення війни вважають, що Путін таким чином вкотре намагається підкріпити міф про те, що він бореться з "утисками релігійних свобод в Україні". Насправді ж, фіктивне перемир'я – лише чергова пропагандистська операція.

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Хочуть показати Україну як таку, що придушує релігійні групи

На думку експертів, "перемир'я" Путіна – це ніщо інше, як чергова інформаційна операція, спрямована на шкоду репутації України. Окупанти хочуть дискредитувати нашу державу в очах світової спільноти.

Мовиться про те, щоб представити Україну як таку, що придушує релігійні групи. Водночас Путін виглядатиме як "справжній захисник християнської віри".

Несподіване оголошення про припинення вогню з Україною на честь російського православного Різдва, про яке слід було б домовлятися заздалегідь, дозволить Росії оформити Україну як таку, що порушує право вірян відзначати свято, оскільки бойові дії, ймовірно, триватимуть до 6 і 7 січня,

– констатують аналітики.

Путін вдає "хрестоносця" ще й для того, щоб мати змогу виграти час для укріплення своїх військ. Окупанти за цей час зможуть трохи підготуватися, а Україна навпаки – ризикує втратити ініціативу.

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