В Інституті вивчення війни вважають, що Путін таким чином вкотре намагається підкріпити міф про те, що він бореться з "утисками релігійних свобод в Україні". Насправді ж, фіктивне перемир'я – лише чергова пропагандистська операція.
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Хочуть показати Україну як таку, що придушує релігійні групи
На думку експертів, "перемир'я" Путіна – це ніщо інше, як чергова інформаційна операція, спрямована на шкоду репутації України. Окупанти хочуть дискредитувати нашу державу в очах світової спільноти.
Мовиться про те, щоб представити Україну як таку, що придушує релігійні групи. Водночас Путін виглядатиме як "справжній захисник християнської віри".
Несподіване оголошення про припинення вогню з Україною на честь російського православного Різдва, про яке слід було б домовлятися заздалегідь, дозволить Росії оформити Україну як таку, що порушує право вірян відзначати свято, оскільки бойові дії, ймовірно, триватимуть до 6 і 7 січня,
– констатують аналітики.
Путін вдає "хрестоносця" ще й для того, щоб мати змогу виграти час для укріплення своїх військ. Окупанти за цей час зможуть трохи підготуватися, а Україна навпаки – ризикує втратити ініціативу.
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Різдвяне "перемир'я" від Путіна: що варто знати
- Російський президент Владімір Путін доручив міністру оборони Шойгу ввести "різдвяне перемир'я" по всій лінії фронту. Діяти воно мало б з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня.
- В Офісі Президента не залишили без уваги так пропозиції диктатора. Там назвали пропозицію росіян лицемірством і наголосили, що Україна захищає свої землі від окупантів, а не нападає на чужі території.
- Водночас в ООН підтримали пропозицію Кремля. Речник ООН Стефан Дюжаррік під час брифінгу сказав, що організація вітає будь-які зусилля з припинення "конфлікту".