Про це заявив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі національного телемарафону. За його словами, наразі окупанти хочуть провести додаткову мобілізацію та перегрупування.
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Як розповів Подоляк, Росія хоче знизити інтенсивність бойових дій на певний час. Загарбникам не вдалося отримати переговорний процес, в рамках якого вони хотіли оперативно-тактичної паузи на 2 – 4 місяці.
То вони таким чином хочуть знизити бої для того, щоб провести додаткову мобілізацію, тренування, перегрупування і наприкінці лютого розпочати нові етапи наступу на Україну. Це очевидний план,
– зазначив радник ОП.
За словами Подоляка, також окупанти хочуть через пропагандистську гру натиснути на європейські спільноти і показати, що вони буцімто припинили вогонь в односторонньому порядку, а Україна нібито продовжує воювати.
"Окрім цього, вони хочуть показати країнам, які зайняли нейтральну позицію, що Росія припинила вогонь, а українці продовжують воювати, і тому з Україною не можна домовлятися. Вони хочуть показати, хто правий, а хто ні, та спотворити реальність цього світу", – наголосив Подоляк.
Що відомо про різдвяну "тишу"
- Диктатор Владімір Путін доручив міністру оборони Сєргєю Шойгу впровадити режим припинення вогню по всій лінії фронту. Діяти він має з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня.
- В Офісі Президента заявили, що пропозиція Путіна є лицемірством.
- Секретар Ради безпеки та оборони Олексій Данілов вважає, що ворог лише прикривається християнськими святами.
- Росіяни вже встигли бурхливо відреагувати на цю новину. Вони повністю розкритикували Путіна та почали сіяти паніку.