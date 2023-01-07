Захватчики 39 раз обстреляли территорию Херсонской области. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Ганушевич.

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Били по жилым кварталам

Под огнем оказались мирные населённые пункты области. Русские атаковали с артиллерии, РСЗО, минометов и танков. Сам Херсон обстреляли 9 раз – били по жилым кварталам города.

Снаряды попали в частные дома и многоквартирные дома, а также в здание пожарной части.

Из-за обстрелов погиб 1 человек – спасатель, 7 жителей Херсонщины получили ранения разной степени тяжести.

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