Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграм-каналы. Сначала поступила информация о взрывах в районе Олешек, которые все еще находятся под оккупацией. Позже стало известно и о взрывах в Херсоне. На этот момент детали отсутствуют.

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Оккупанты бьют по Херсонщине каждый день

Как отметил глава ОВА Ярослав Янушевич, за прошедшие сутки россияне 73 раза обстреляли Херсонщину. По мирным жителям оккупанты открывали огонь из артиллерии, РСЗО, минометов, а также танков. Так от артиллерийских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура Херсона, Молодежного, Антоновки и Берислава.

Что касается самого Херсона, то по нему били 11 раз. Захватчики целенаправленно били по жилым кварталам областного центра. Попадания снарядов зафиксировали в судостроительный завод, газопровод, частные, а также многоэтажные дома.

К сожалению, от рук врага 3 января в Херсонской области погибли и пострадали жители. Так, двое мужчин погибли на выезде из Малой Александровки Бериславского района. Их автомобиль наехал на взрывчатку. Известно, что еще один человек получил ранения. За его жизнь сражаются медики. В общем ранения получили 5 человек.

Какая сейчас ситуация в Херсонской области