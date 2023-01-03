Российские войска при отступлении из Берислава Херсонской области в середине ноября 2022 года взорвали электростанцию. Они сделали это намеренно.

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Еще один циничный поступок россиян

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

В Бериславе (Херсонская область) россияне при отступлении намеренно взорвали электростанцию,

– написал Резников.

Министр обороны отметил, что, согласно статье 51(2) Дополнительного протокола I Женевской конвенции, запрещается разрушение критической инфраструктуры. Это считается террористическим актом.

Однако, как заметил Алексей Резников, это не останавливает российских оккупантов.

Напомним, что 11 ноября над Бериславом развевался украинский флаг. Тогда сине-желтый флаг подняли над отделением полиции. Админздание Бериславского районного отдела полиции, которые и другие сооружения в городе, испытали значительные разрушения от обстрелов российских захватчиков.

Россияне продолжают терроризировать освобожденный город

Российские оккупанты утром 2 января обстреляли город Берислав Херсонской области. В частности, под обстрел попал городской рынок.

По словам главы ОВА, вероятно, огонь велся из танка со стороны временно оккупированной Каховки.

Пока известно о пяти раненых, трое из которых в тяжелом состоянии. Их будут эвакуировать в Херсон, где врачи окажут необходимую медпомощь.

ВСУ отомстили оккупантам