Російські війська під час відступу з Берислава Херсонської області у середині листопада 2022 року підірвали електростанцію. Вони зробили це навмисно.

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Ще один цинічний вчинок росіян

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

У Бериславі (Херсонська область) росіяни при відступі навмисно підірвали електростанцію,

– написав Резніков.

Міністр оборони зазначив, що, згідно зі статтею 51(2) Додаткового протоколу I Женевської конвенції, забороняється руйнування критичної інфраструктури. Це вважається терористичним актом.

Однак, як зауважив Олексій Резніков, це не зупиняє російських окупантів.

Нагадаємо, що 11 листопада над Бериславом замайорів український прапор. Тоді синьо-жовтий стяг підняли над відділком поліції. Адмінбудівля Бериславського районного відділу поліції, які і інші споруди в місті, зазнала значних руйнувань від обстрілів російських загарбників.

Росіяни продовжують тероризувати звільнене місто

Російські окупанти вранці 2 січня обстріляли місто Берислав Херсонської області. Зокрема під обстріл потрапив міський ринок.

За словами голови ОВА, ймовірно, вогонь вівся з танку зі сторони тимчасово окупованої Каховки.

Наразі відомо про п’ять поранених, троє із яких у важкому стані. Їх евакуюватимуть до Херсона, де лікарі нададуть необхідну меддопомогу.

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